Manuel Gavira (Vox), xenófobo, machista, racista y el más poderoso de los vicepresidentes de Juanma Moreno

Los detalles El hasta ahora candidato de la formación ultra apoya su discurso, sobre todo, en el miedo al migrante, al que señala como culpable del aumento de la violencia.

Manuel Gavira, miembro de Vox, se ha convertido en el número dos de Juanma Moreno en el Gobierno andaluz, logrando una megaconsejería que incluye Justicia, Turismo, Desregulación y Administración Local. Gavira es conocido por su discurso basado en el miedo al migrante, culpando a los extranjeros del aumento de la violencia. Su retórica incluye xenofobia, machismo y transfobia, atacando a musulmanes y criticando el gasto en menores extranjeros no acompañados. También lanza ataques a la izquierda, como cuando insultó a una diputada del PSOE. Su discurso se mezcla con proclamas nacionalistas como "¡Viva España!".

Manuel Gavira ya es el número dos de Juanma Moreno. El miembro del partido ultra Vox ha sido el que más ha ganado del pacto para formar Gobierno en Andalucía, cimentado con la prioridad nacional.

Porque los cambios ideológicos y programáticos en el Ejecutivo andaluz no han sido lo único que han conseguido los de Santiago Abascal en el Parlamento andaluz. Gavira se sentará en uno de los sillones más grandes al haber recibido una megaconsejería que aglutina las competencias de Justicia, Turismo, Desregulación y Administración Local, convirtiéndose así en el más poderoso de los vicepresidentes de Moreno.

Pero, ¿quién es Gavira? El candidato de Vox en Andalucía se apoya, sobre todo, en el miedo al migrante, al que señala como culpable del aumento de la violencia. No se queda ahí, Tmbién es xenófobo, machista y tránsfobo.

Su discurso es el del miedo. Gavira llegó a decir en la Cámara andaluza en septiembre de 2025 que "el parte de guerra del mes de agosto" en Andalucía era de "niñas violadas, ancianos agredidos y mujeres atacadas".

Tampoco esconde la xenofobia cargando contra los musulmanes o no duda en denunciar reiteradamente que la Junta destina unos 4.500 euros al mes por cada menor mientras para los mayores solo se destinaban 1.500 euros al mes.

"No los queremos"

Los menores no acompañados son su obsesión, poniendo de manifiesto constantemente que en Andalucía el 90% "son marroquíes o argelinos". "No los queremos", sentenciaba el pasado mayo. Cuando también hacia gala de su islamofobia.

Pero tiene para todos, también para la izquierda. "A esa estúpida del PSOE la vamos a mandar al mismísimo carajo", gritaba contra una diputada socialista. También lanzando perlas sobre "ese auto percibimiento de hombres que se dicen ahora mujeres".

Todo ello, mezclado con un par de ¡Viva España!, dan la receta de la prioridad nacional de Gavira, el nuevo vicepresidente de la Junta de Andalucía.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.