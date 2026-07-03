Ayuso da un golpe más contra la libertad de las mujeres: aprueba una ley que equipara a un feto con un nacido

Los detalles El texto aprobado por Ayuso equipara directamente a un feto con un nacido. Es decir, que desde el primer momento del embarazo pasa a ser un miembro más de la familia.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha cerrado el curso político con la aprobación de una ley que equipara a un feto con un nacido, considerándolo miembro de la familia desde el inicio del embarazo. Esta legislación, inspirada en movimientos ultras internacionales como el "Fetal personhood", busca socavar el derecho al aborto al conferir al no nacido los mismos derechos que a una persona. Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Ayuso, ha defendido la ley con un mensaje controvertido, mientras que la oposición critica su trasfondo ideológico y su potencial impacto en la libertad de las mujeres.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido cerrar el curso político aprobando una ley inspirada en los movimientos internacionales más ultras con mucho peso, por ejemplo, en Estados Unidos. La filosofía del movimiento es que, un no nacido, un feto, ya es un ser vivo con derechos. La ley que ha aprobado Ayuso considera ya al concebido como uno más de la familia. Pero el trasfondo de todo esto es aprobar una ley que ataque al aborto.

El texto aprobado por Ayuso equipara directamente a un feto con un nacido. Desde el primer momento del embarazo pasa a ser un miembro más de la familia. El jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, lo explica con un mensaje machista y repugnante. "Esto significa que, según termina de fecundar, antes de ducharse, lo que tiene la mujer en su vientre es una persona con derechos", ha escrito en su cuenta de X. Eso es, dice, revolución.

Y las reacciones no han tardado. "La clave está en ducharse. La revolución, señoras y señores. Ya si eres concebido y nacido, pero entrado en años, a IDA le importas menos. Sobre todo si no tienes seguro privado", ha respondido el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Según la ley, deberá ser un informe médico el que acredite el embarazo. Si tienes ya dos hijos podrías pasar a ser familia numerosa. Te quedas embarazada y directamente eres familia numerosa. Aunque el título caduca a los tres meses de la fecha del nacimiento. Y luego, con la partida, deberás renovarlo. Si el bebé no nace no seguirás teniendo esa condición.

Claramente, la ley esconde un mensaje ideológico, el trasfondo de todo esto es aprobar una ley que ataque, que golpee, al derecho al aborto, actualmente legal en España. Es una forma más de apoyarse en los postulados más ultras.

La ley se ha inspirado en una corriente internacional, reaccionaria, llamada "Fetal personhood". Su objetivo: dar los mismos derechos a un feto que a una persona, ir creando un nuevo marco jurídico y cultural con el que socavar los derechos de actualmente vigentes. De nuevo, un golpe más contra la libertad, esa que dicen defender, de las mujeres.

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