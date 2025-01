Cronología de un bulo: cómo Miguel Ángel Rodríguez intentó hacer creer que la Fiscalía propuso un pacto al novio de Ayuso

Miguel Ángel Rodríguez reconoce que filtró a la prensa el mail en el que la Fiscalía y la defensa de González Amador hablaban sobre la posibilidad de un pacto. Lo ha hecho en su declaración ante el Supremo, donde ha declarado durante 45 minutos ante el juez y ha respondido a las preguntas de la fiscal y los abogados de la defensa.

Pero, ¿cuándo comenzó el bulo? Todo se remonta al 13 de marzo. Aquel día, a las 21.30 de la noche el periódico El Mundo publica una noticia según la cual era la Fiscalía quien había propuesto un pacto a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Apenas tres cuartos de hora después lo desmentimos en la Sexta. Nuestro jefe de Tribunales, Alfonso Pérez Medina, desmiente el bulo. La historia era justo al revés: fue el abogado de Amador quien ofreció el pacto a la Fiscalía.

¿Qué hace 20 minutos después Miguel Ángel Rodríguez según ha admitido este miércoles? Mandar a un grupo de periodistas la respuesta de la Fiscalía a esa propuesta de pacto de la pareja de Ayuso, como si fuera la Fiscalía quien lo estaba proponiendo. Eso sí, Rodríguez no ha reconocido que fuera él quien filtró a El Mundo el bulo con el que empezó todo.

"El texto del fiscal dice "no es obstáculo para poder llegar a un acuerdo, si su cliente y usted así lo creen". Ese es el texto que yo difundo", ha defendido este miércoles a su salida del Tribunal.

¿Por qué solo filtra un mail?

Pero la otra pregunta obligatoria para Miguel Ángel Rodríguez es por qué solo filtra el mail en el que parece que es la Fiscalía quien le ofrece un acuerdo a González Amador. ¿Por qué no filtra el correo anterior que prueba que la historia es justo al revés? En este caso Miguel Ángel Rodríguez tira de un clásico y defiende que "no sabía que había un mail previo". Así, la mano derecha de la presidenta madrileña afirma que el novio de Ayuso no le avisó de que había más correos.

Después de esos 45 minutos de declaración, Miguel Ángel Rodríguez ha abandonado el Tribunal Supremo y, por sorpresa, ha vuelto dos horas después porque, según ha dicho, le han pedido una "documentación por escrito". Volvía porque el juez le había pedido que demostrara que su filtración del correo a un grupo de periodistas era posterior a la publicación de El Mundo. Así que el jefe de gabinete de Ayuso le ha presentado al juez la copia de un pantallazo de su móvil que supuestamente lo demuestra.

¿Cómo le llegó el correo de la negociación?

Tras las declaraciones de M.A.R. surge otra duda más. ¿Cómo le llegó el correo de la negociación entre la Fiscalía y la defensa de González Amador? En este caso, según ha podido saber laSexta, Miguel Ángel Rodríguez ha dado dos versiones diferentes con solo unos minutos de diferencia.

Al juez le ha dicho que el mail le llegó a través del abogado del novio de Ayuso, pero ante los micrófonos afirma que fue el propio González Amador quien se lo envió.

Pero hay más dudas sobre el caso. ¿De dónde se sacó Miguel Ángel Rodríguez que la Fiscalía había recibido órdenes de arriba para que no se llegara a "ningún acuerdo" tal y como publicó en un tuit? Ante el juez Hurtado ha reconocido que no era verdad. Más bien ha dicho que fue una deducción suya, que se lo inventó.

Rodríguez rectifica: "Yo pensé que laSexta mentía"

En su día acusó a la Sexta de mentir cuando desmentimos la noticia que salió publicada en El Mundo. Este miércoles ha tenido que reconocer que se equivocó, aunque le ha costado.

En un canutazo a los medios tras declarar ante el Tribunal Supremo, Rodríguez ha explicado que mandó un pantallazo de un mail a un grupo con unos 50 periodistas porque creía que laSexta mentía.

Unas palabras a las que el periodista Alfonso Pérez Medina, que publicó la información que desvelaba que era la defensa de González Amador y no la Fiscalía la que había planteado un pacto, ha respondido en directo. "Lo que contó laSexta es que ese ofrecimiento se había hecho antes por parte de la defensa de González Amador", le recuerda Pérez Medina. A lo que el asesor de Ayuso reconoce que "no lo sabía". "Yo pensé que laSexta estaba mintiendo", admite Rodríguez corrigiéndose con una media sonrisa.

Es decir, que pasa de unos segundos a decir que "la Sexta estaba mintiendo" a "pensaba que estaba mintiendo". Al final ha tenido que recular ante la evidencia porque los documentos no mienten. El 2 de febrero fue cuando ese correo de la defensa de González Amador reconocía dos delitos fiscales y proponía ese acuerdo de conformidad que pasaba por admitir una pena de ocho meses de cárcel y también por el pago de una indemnización de 525.000 euros.

Hasta el 12 de marzo no fue cuando el fiscal le contestó diciendo que, efectivamente, la Fiscalía se avenía a la posibilidad de llegar a un acuerdo de conformidad que tenía que ser ratificado ante el juez instructor y después ante el Tribunal en el juicio.

Acusa a Sánchez, sin pruebas, de orquestar una operación política contra Ayuso

La declaración de la mano derecha de Ayuso ha levantado mucha expectación ya que fue él el filtrador inicial del bulo que dio comienzo a toda esta causa. A su salida, Rodríguez no ha querido decir prácticamente nada de lo que le ha contado al juez. En su lugar, ha tirado de su estrategia favorita: acusar a Sánchez, sin ninguna prueba, de orquestar una operación política contra Ayuso."Aquí el presidente del Gobierno ha diseñado una operación política contra un rival político y eso de ninguna manera se puede soportar en democracia", ha asegurado.

Pero en las filas socialistas no tienen dudas: el primero que filtró información fue el propio jefe de gabinete de la presidenta madrileña. El Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, insiste en que "la revelación de secretos parte del jefe de gabinete de la señora Ayuso". "El señor Rodríguez decidió filtrar una mentira a un medio de comunicación, esa es la verdad. Ahí se originan todas las filtraciones", apunta López.

De esta manera, el ministro afirma que todo esto es una cortina de humo para evitar hablar de la raíz de este asunto. "El señor Rodríguez que es experto en estas técnicas de guerrilla. Es experto en darle la vuelta a la tortilla y que estemos debatiendo sobre el dedo en vez de hablar de la luna. ¿Cuál es la luna? El delito de la pareja de Ayuso", ha comentado. Así, el ministro asegura que se está investigando al que persigue el delito y no a quien lo cometió.