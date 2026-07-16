El abogado de Puigdemont celebra el "aval rotundo" de Europa a la ley de amnistía: "Toca aplicar la ley"

Los detalles Para Gonzalo Boye, la discusión y el debate sobre la ley de amnistía "se ha acabado" con la sentencia que hemos conocido del TJUE. "Nos ha dado la razón en este momento clave", celebra.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado la ley de amnistía este jueves en una sentencia que se está celebrando ampliamente desde el independentismo. Al igual que ha solicitado Oriol Junqueras, el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, pide que se "aplique la ley", que con esta sentencia pasa a ser "un acto claro y aclarado sobre el que no cabe margen de discusión".

"Desde el punto de vista jurídico, ya no hay debate. Quien pretenda seguir discutiéndolo lo único que está haciendo es meter el debate político en los tribunales. No voy a hacer alusiones personales: esta discusión se ha acabado", sentencia Boye, que cree que hoy se pone fin a un "debate absurdo".

"La sentencia supone un aval rotundo a la Ley de Amnistía tras la reforma; esa misma reforma que en su día fue tan criticada por haber dicho "no" a un texto inicial. Con este fallo conforme al derecho de la Unión, quienes busquen nuevas vías para cuestionar la norma se van a encontrar con un "no" rotundo", añade el abogado.

Boye confiesa que lo han "pasado muy mal" estos años, recordando que en el año 2024 se les "insultó por defender esta ley". Para Boye, la sentencia del TJUE, defendió, es "rotunda y va más allá de las conclusiones del abogado general" de este tribunal "en muchos aspectos".

Junqueras pide que la ley de amnistía se aplique "ya"

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido que se aplique la amnistía porque afirma que "ya no hay excusas". En una declaración desde la sede de ERC, Junqueras ha celebrado una "victoria" que, no obstante, cree que es "incompleta".

"Los derechos políticos no pueden depender de una parte de la judicatura con intereses partidistas", asegura Junqueras, que cree que los exiliados y las 35 personas que estamos implicadas en la cuestión prejudicial del Tribunal de Cuentas, quienes deberíamos ser amnistiadas de forma inmediata.

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