Junqueras pide aplicar "ya" la ley de amnistía tras el visto bueno de Europa: "La ley nació para dar respuesta a un conflicto político"

¿Qué ha dicho? "La represión no puede ser la respuesta a un conflicto democrático. La amnistía es una victoria política. Para quienes querían convertirlo en un conflicto penal, se demuestra que es un conflicto político; un conflicto sobre la democracia que solo se podía resolver mediante la política", asegura el líder de ERC.

Oriol Junqueras, líder de ERC, ha solicitado la aplicación de la amnistía tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que avala esta Ley Orgánica. Junqueras califica la sentencia como una "victoria", aunque "incompleta", y critica que los derechos políticos dependan de una judicatura partidista. Insiste en que la amnistía es una respuesta a un conflicto político, no penal, y que debería haberse aplicado hace dos años. Además, cuestiona la calidad democrática del Estado español y espera poder abrazar pronto a Carles Puigdemont. Junqueras subraya que la solución pasa por la democracia y la capacidad de decisión en Cataluña.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido que se aplique la amnistía tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avalando esta Ley Orgánica y estableciendo que se ajusta a la normativa europea: "Ya no hay excusas". En una declaración desde la sede de ERC, Junqueras ha celebrado una "victoria" que, no obstante, cree que es "incompleta".

"Los derechos políticos no pueden depender de una parte de la judicatura con intereses partidistas", asegura Junqueras, que cree que los exiliados y las 35 personas que estamos implicadas en la cuestión prejudicial del Tribunal de Cuentas, quienes deberíamos ser amnistiadas de forma inmediata.

"La sentencia de hoy valida la ley que nació para dar respuesta a un conflicto político. La represión no puede ser la respuesta a un conflicto democrático. La amnistía es una victoria política. Para quienes querían convertirlo en un conflicto penal, se demuestra que es un conflicto político; un conflicto sobre la democracia que solo se podía resolver mediante la política. Hace ya un año que se aprobó la ley", apunta Junqueras.

El líder de ERC cree que "hace dos años" que los procesados por el referéndum "deberían estar amnistiados". "La Ley de Amnistía ha sido una gran victoria gracias a la cual centenares de personas han podido recuperar parte de la normalidad. Sin embargo, la amnistía sigue siendo incompleta porque hoy en día todavía no se aplica en su totalidad", añade.

Para Junqueras, el debate "ya no gira únicamente en torno a la amnistía, sino sobre la calidad democrática del Estado español". "La democracia no puede aceptar que los jueces, de forma partidista, decidan quién puede presentarse a unas elecciones. La política la hacen las personas, no los jueces", opina el líder de ERC.

Espera "poder abrazar muy pronto a Carles Puigdemont en Barcelona y Girona"

"El Estado no ha sido capaz de resolver esta situación y la hemos sufrido todos. Hoy, aquellos que en su momento lo toleraron empiezan a descubrir las consecuencias del uso de los aparatos del Estado y los riesgos del lawfare. Nosotros siempre defenderemos la democracia y una justicia independiente. La sentencia de hoy es una victoria de los demócratas", asegura Junqueras, que invita a que se hable del "futuro político" de Cataluña y espera "poder abrazar muy pronto a Carles Puigdemont en Barcelona y Girona".

"Cataluña necesita decidir su futuro. La amnistía no cierra el conflicto, lo confirma. La solución siempre ha sido la democracia, más derechos y la capacidad de decisión. Europa ha dado un paso en esta dirección y ahora España tiene que hacer su trabajo. Hoy empieza una nueva etapa y estaremos en ella para siempre. Por Cataluña, la democracia y la libertad", sentencia.

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