Ábalos pide ejercer el voto telemático en el Congreso desde la prisión de Soto del Real: "Sigo siendo diputado con todos mis derechos"

El contexto Esta petición la ha realizado tras conocerse que el Supremo ha confirmado su procesamiento y el de Koldo en la causa de las mascarillas al encontrar "indicios de responsabilidad criminal".

José Luis Ábalos ha solicitado al Congreso de los Diputados ejercer el voto telemático desde la prisión de Soto del Real, alegando que mantiene sus derechos parlamentarios intactos. En sus redes sociales, explicó que ha pedido a la Mesa del Congreso autorización para votar de forma telemática, amparándose en el Artículo 82.2 del Reglamento, que contempla situaciones excepcionales de especial gravedad. Ábalos subraya que participar en las decisiones de la Cámara es fundamental para la democracia y advierte que impedirlo sería una grave vulneración de derechos. Este comunicado coincide con la confirmación del Tribunal Supremo sobre su procesamiento en la causa de las mascarillas, lo que podría llevar a un juicio oral inminente.

José Luis Ábalos ha pedido ejercer el voto telemático en el Congreso de los Diputados desde la prisión de Soto del Real. A través de una publicación en sus redes sociales, ha recordado que sigue siendo diputado con todos sus "derechos, deberes y prerrogativas parlamentarias intactas".

"He solicitado a la Mesa del Congreso autorización para ejercer mi derecho al voto de forma telemática en las sesiones de hoy (en caso de producirse) y mañana 11 de diciembre en base al Art. 82.2 del Reglamento que reconoce el supuesto de 'situaciones excepcionales de especial gravedad', no especificándose el motivo de dicha situación excepcional", ha destacado.

El exministro ha defendido que el ejercicio de la representación popular de un diputado electo en el órgano legislativo mediante su voto es "fundamental" en una democracia. "Es un derecho a participar en las decisiones de la Cámara", ha señalado.

Además, ha añadido que este ejercicio es "clave" para el papel legislativo en la aprobación de leyes y el control del Gobierno.

"Su impedimento sería una vulneración sin precedentes y de extrema gravedad tanto en los derechos inherentes a cualquier diputado o diputada como a la representación de la ciudadanía", ha zanjado.

Precisamente, este comunicado lo ha realizado justo cuando se ha dado a conocer que la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo ha confirmado en una resolución a la que ha tenido acceso laSexta el procesamiento del exministro y de su exasesor, Koldo García, en la causa de las mascarillas al encontrar "indicios de responsabilidad criminal".

Se espera que el siguiente paso sea un auto de apertura de juicio oral, un auto que podría ser inminente. En su resolución de este miércoles, la Sala de Apelaciones rechaza los recursos de la defensa de Ábalos y Koldo y ya no cabe opción a presentar más recursos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.