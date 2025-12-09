¿Un preso en el Congreso?: las tres opciones de Ábalos para votar o no en las últimas sesiones del año

Los detalles A punto de celebrarse las últimas sesiones del año, Ábalos se enfrenta a tres escenarios posibles: acudir al hemiciclo como diputado preso, votar desde fuera vía telemática o no participar en absoluto, mientras espera la confirmación del Supremo sobre su procesamiento.

A pesar de su situación, José Luis Ábalos mantiene su acta de diputado del Grupo Mixto, lo que le permite votar en el Congreso. Sin embargo, aún no ha solicitado ejercer su derecho ni presencial ni telemáticamente. Si opta por el voto presencial, el Tribunal Supremo decidirá su acceso al hemiciclo; si prefiere el voto telemático, la decisión será de la Mesa del Congreso. Mientras tanto, Ábalos sigue siendo diputado de pleno derecho, a la espera de que el Supremo confirme su procesamiento.

José Luis Ábalos celebra este 66 cumpleaños de una forma muy diferente a lo habitual. Tras pasar 12 días en prisión, el exministro y diputado del Grupo Mixto sigue manteniendo su acta de diputado, lo que significa que conserva todo su derecho a votar en el Congreso, ya sea presencialmente o telemáticamente.

Por el momento, Ábalos no ha solicitado ninguna de las dos opciones. Si pidiera votar presencialmente, sería el Tribunal Supremo quien decidiera si puede entrar al hemiciclo. Si optara por el voto telemático, la decisión correspondería a la Mesa del Congreso. Por ahora, no hay un plazo fijo para que lo haga.

Esto deja tres escenarios posibles para las últimas votaciones del año:

Voto presencial: Ábalos pide acudir al Congreso y el Supremo decide si puede ejercer su derecho. Sería la primera vez que un preso entra al hemiciclo a votar.

Ábalos pide acudir al Congreso y el Supremo decide si puede ejercer su derecho. Sería la primera vez que un preso entra al hemiciclo a votar. Voto telemático: pide votar a distancia y la Mesa del Congreso decide si autoriza su participación.

pide votar a distancia y la Mesa del Congreso decide si autoriza su participación. No pedir el voto: mantenerse al margen y no participar en las votaciones.

Fuentes de laSexta confirman que tanto Ábalos como su exasesor Koldo están perfectamente integrados en la prisión, donde algunos internos se refieren a ellos como "Don Ábalos" y "Don Koldo", mientras que otros no dudan en llamarlos "chorizos".

Mientras tanto, Ábalos sigue siendo un diputado de pleno derecho, a la espera de que el Supremo confirme su auto de procesamiento. En una entrevista grabada antes de entrar en prisión, Ábalos dejó varias declaraciones que dan contexto a los polémicos pagos del PSOE: "Parece que solamente Ábalos y Koldo cobraban dinero del PSOE y encima en efectivo. Pues no, cobraban todos de la misma forma y el mismo sistema."

El exministro quiso diferenciar entre liquidaciones de gastos y pagos ilegales, explicando que había un procedimiento: una mesa donde se recogía la credencial, otra donde se entregaba la liquidación, y una caja de efectivo donde se gestionaba el dinero.

Estas prácticas, que Ábalos insiste en que no eran ilegales, ya habían sido reconocidas por el propio Pedro Sánchez: "Seguro que en alguna ocasión he tenido ese tipo de liquidaciones de gasto."

Con las últimas votaciones del año a la vuelta de la esquina, la pregunta es clara: ¿Ábalos votará presencial, telemáticamente, o se mantendrá al margen? La decisión promete marcar un hito histórico en el Congreso.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.