"Don Koldo" y el cumpleaños de "Don Ábalos": así es su rutina en la prisión de Soto del Real

Ábalos y Koldo piden personarse como acusación particular contra Leire Diez por "gobernar su defensa jurídica en beneficio del PSOE"

Los detalles Según informan fuentes penitenciarias a laSexta, un día que el exasesor Koldo García tuvo una visita y fue al área de comunicaciones de la prisión, todos los presos a su paso comenzaron a vitorearlo y darle la mano como si fuera el papa, aunque alguno le gritó: "¡chorizo!".

El exministro José Luis Ábalos cumple 66 años en la prisión de Soto del Real, donde ingresó el 27 de noviembre junto a su exasesor Koldo García, tras ser decretada prisión provisional sin fianza por riesgo de fuga. Ambos se han integrado rápidamente en el entorno penitenciario, siendo tratados con respeto por otros reclusos, quienes los llaman "Don Koldo" y "Don Ábalos". Su llegada a prisión fue inusual, recibiendo una cálida bienvenida del director y jefes de servicio. Ábalos ha expresado su descontento por las bajas temperaturas en su celda del módulo 13.

Este martes el exministro José Luis Ábalos cumple 66 años. Y lo hará en prisión, donde ingresó el pasado 27 de noviembre junto a su exasesor Koldo García tras decretar el juez Leopoldo Puente prisión provisional comunicada y sin fianza para ambos por apreciar riesgo de fuga "extremo".

Desde entonces, en apenas dos semanas ambos han conseguido estar plenamente integrados en Soto del Real. Incluso hay presos, los mismos que llamaban en su momento a Cerdán como "Don Santos", que se dirigen a ellos como "Don Koldo" y "Don Ábalos". Es más, en el módulo 13 los otros presos les tratan como si fueran héroes, indican fuentes penitenciarias a laSexta.

Según informan estas fuentes, un día que el exasesor Koldo García tuvo una visita y fue al área de comunicaciones de la prisión, todos los presos a su paso comenzaron a vitorearlo y darle la mano como si fuera el papa, aunque alguno le gritó: "¡chorizo!".

Desde su entrada en prisión, estas fuentes admiten que todo ha sido extraño y anómalo. Como la entrada de vehículos de la Guardia Civil con agentes de paisano en su interior.

De hecho, su primer día de prisión también estuvo marcada por algo inusual. Ambos fueron recibidos por el director de la prisión de Soto del Real, Luis Carlos Antón Herrera y varios jefes de servicio.

En este sentido, las fuentes penitenciarias destacaron a laSexta que "el hecho de que Ábalos recibiera a las 18:30 horas su primera visita, la de su expareja Andrea de la Torre, al igual que fuera recibido al poco de llegar por el director de la prisión junto a los jefes de servicio, son hechos completamente anómalos que no se hacen con cualquier preso recién llegado".

Además, los primeros días de prisión del exministro estuvieron marcados por el frío. Según fuentes de laSexta Ábalos se ha quejado en varias ocasiones de las bajas temperaturas en su celda del módulo 13.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.