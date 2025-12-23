La lista de lecturas de Ábalos desde la cárcel de Soto del Real: "Una vía de conexión con el mundo exterior"

¿Por qué es importante? El que fuera ministro de Transportes, actualmente en prisión provisional incondicional a la espera de juicio por presuntas comisiones en contratos públicos de mascarillas en pandemia, ha escrito en su cuenta de X la lista de libros que sus "buenos amigos" le han enviado.

El que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos, actualmente en prisión provisional incondicional a la espera de juicio por presuntas comisiones en contratos públicos de mascarillas en pandemia, ha compartido en la cuenta @abalosmeco, desde la que realiza sus comunicaciones públicas desde su reclusión, la lista de libros que le están "brindando la compañía necesaria para sobrevivir a las largas y tediosas horas de encierro", según ha afirmado.

"Durante estos días, mis buenos amigos me han enviado libros que me están brindando la compañía necesaria para sobrevivir a las largas y tediosas horas de encierro. Les agradezco muchísimo haber recibido títulos tan importantes y tan variados", ha escrito en la red social.

A continuación, ha señalado la lista de esos libros, en la que se encuentran: 'La Península de las casas vacías' de David Uclés, 'Lecciones de la Historia' de Edgar Morin, 'Fouché: retrato de un hombre político' de Stefan Zweig, 'El hombre en busca de sentido' de Viktor E. Frankl, 'La sangre está cayendo al patio' de Elvira Navarro, 'Una salida honrosa' de Éric Vuillard, 'El cuarto Reich' de Bruno Cardeñosa y 'Próspero viento' de Andrés Trapiello.

"Siendo la lectura una vía de conexión con el mundo exterior, la biblioteca del Módulo 13 también ofrece calma y un espacio digno para este confinamiento. En esta ocasión he elegido reencontrarme con Alejo Carpentier y Benito Pérez Galdós", ha señalado.

Además, ha escrito que, "para un preso, los libros son como un viaje que no emprende". "Leerlos en prisión está siendo toda una experiencia en un momento en el que el concepto 'reclusión' se convierte en 'familiar' al devorar esas historias en busca de orientación, de calma, de reflexión o sencillamente de consuelo", ha agregado.

"Hay una tensión entre el encierro y la libertad, y de estos libros surge una energía muy singular. Os invito a descubrir estas obras. Os aseguro que leerlas en la cárcel o bajo cualquier otro yugo las convierte en mucho más que en una simple y buena lectura", ha expresado.

Tras esto, ha concluido con deseando sus mejores deseos para estos días "y que el próximo 2026 sea más benigno, os traiga salud, trabajo y bienestar familiar para todos y todas".

