Para rusos y chinos

El complejo hotelero de Kim Jong-un inspirado en Benidorm pero con un problema: le faltan turistas

¿Por qué es importante? El líder de Corea del Norte ha reconvertido terrenos usados para pruebas militares en una especie de Benidorm coreano en el que ha repasado cada detalle, asegurándose de que las camas y los sillones fuesen cómodos y que todo estuviese a su gusto.

Kim Jong-un inaugura un complejo hotelero de lujo con un importante problema: le faltan turistasKim Jong-un inaugura un complejo hotelero de lujo con un importante problema: le faltan turistasEFE/ KCNA

Kim Jong-un está decidido a convertir a Corea del Norte en un destino turístico para rusos y chinos. Por eso en 2017 mandó una delegación de su Gobierno a Benidorm, para tomar ideas. Kim Jong-un presume ahora de su obra, aunque el color verde del agua del balneario no invita al baño.

Aguas termales que estimulan el metabolismo, relajan los músculos tensos y promueven un sueño profundo. Esta es la joya de la corona de la ciudad vacacional norcoreana que Kim Jong-un acaba de inaugurar. Lo ha hecho sin dejar pasar ni un detalle: y es que este proyecto tiene mucho de personal, porque en esta ciudad pasó su niñez.

Los hoteles ubicados en la ciudad norteña de Samjiyon, un importante destino turístico situado cerca del monte Paektu y donde según la cultura popular surgió el pueblo coreano, exhiben "una belleza arquitectónica especial" que subraya la "magnificencia de la naturaleza", según dijo KCNA.

De Kim Jong-un fue la idea de reconvertir los terrenos usados para pruebas militares en una especie de Benidorm coreano (nieve aparte). El líder norcoreano ha repasado cada detalle, asegurándose de que las camas y los sillones fuesen cómodos y que todo estuviese a su gusto en el comedor.

Un megaproyecto que al fin está terminado. Pero que tiene un problema: le faltan turistas. Solo los rusos y los chinos son bienvenidos y, de momento, sus teatros, cines y restaurantes siguen esperando visitantes.

