Illa cierra filas con Sánchez a la vez que se desvincula de los escándalos del PSOE: "El PSC es un partido diferente"

Salvador Illa este martes tras el Consell Executiu en el Palau de la Generalitat.

Los detalles Asegura que los casos de presunta corrupción y acoso no "salpicarán en absoluto" al Govern catalán.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha respaldado a Pedro Sánchez, asegurando que los casos que afectan al PSOE no impactarán al Govern catalán. Illa ha destacado que el PSC es un partido distinto al PSOE, pese a su estrecha vinculación, y ha elogiado la respuesta socialista frente a las acusaciones, calificándola de "rápida y ejemplar". También ha elogiado a Sánchez, destacando decisiones como la negativa a aumentar el gasto en defensa y su postura sobre Gaza. Respecto a Extremadura, Illa ha criticado al PP, indicando que su estrategia electoral fracasó al duplicar la representación de Vox, obligando a pactar con ellos.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha cerrado filas este martes con Pedro Sánchez, a la vez que ha asegurado que los ataques y los casos que afectan al PSOE no "salpicarán en absoluto" al Govern catalán.

En rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu, Illa se ha mostrado convencido de que los casos de presunta corrupción y los relacionados con acoso sexual que han afectado al PSOE no tendrán ninguna repercusión en el Gobierno catalán.

Ha subrayado que el PSC es "un partido diferente del PSOE, aunque con una vinculación muy estrecha", y ha insistido en que no habrá "ninguna afectación" en la acción del Govern.

Además, ha defendido que la respuesta de los socialistas ha sido "rápida, ejemplar y contundente", basada en "reconocer errores, pedir disculpas a la ciudadanía y cortar radicalmente con estos comportamientos". "Ha sido la única reacción posible", ha afirmado.

Illa ha elogiado de forma explícita al presidente del Gobierno, de quien ha dicho sentirse "muy orgulloso", y ha sostenido que "el mejor Gobierno para Cataluña y para España es el Gobierno presidido por Pedro Sánchez", al que ha calificado como el mejor de los últimos quince años.

Ha destacado decisiones como la negativa a incrementar un 5 % el gasto en defensa en Europa y el hecho de haber calificado la situación en Gaza como "un genocidio".

A su juicio, el Ejecutivo "funciona muy bien", con buenos datos macroeconómicos y un proceso de "normalización" política en marcha, pese a la "tensión creciente" en la política española, que ha atribuido a la aprobación de la ley de amnistía. Aunque ha dado por hecho que Sánchez seguirá siendo objeto de "ataques diarios", ha reiterado que estos no afectarán al Govern.

Críticas al PP de Extremadura

El presidente de la Generalitat también se ha referido a los resultados electorales en Extremadura, que ha reconocido que "no han sido buenos" para el PSOE y que han llevado al candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, a renunciar a sus responsabilidades para abrir un proceso de renovación del liderazgo.

En cambio, ha considerado que el resultado ha sido "fallido" para el PP, que convocó las elecciones con la expectativa de lograr una mayoría suficiente para no depender de Vox.

Según Illa, a los populares "les ha salido el tiro por la culata", ya que el adelanto electoral no solo no les ha permitido gobernar en solitario, sino que ha duplicado la representación de Vox en la Asamblea extremeña.

Ha reprochado a la presidenta autonómica, María Guardiola, que convocara los comicios para evitar negociar con la formación de Santiago Abascal y ha subrayado que ahora deberá pactar tanto la investidura como los presupuestos con ese partido. "Para este viaje no hacían falta alforjas", ha resumido, antes de advertir de que "el tacticismo en estas cosas nunca da buenos réditos".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.