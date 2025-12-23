Quien preside una región no siempre es el más votado en las urnas: Guardiola lo consigue frente a otros que no, como Chivite

Las cifras Hay presidentes autonómicos gobiernan tras ser los más votados, mientras que otros lo hacen gracias a los gobiernos de coalición.

Las elecciones en Extremadura han puesto en alerta a líderes políticos ante los próximos comicios autonómicos. María Guardiola, con más del 43% de los votos, es la quinta presidenta autonómica más apoyada y podría repetir al frente de la Junta. Los líderes más votados en España son del PP: Alfonso Rueda en Galicia, Isabel Díaz Ayuso en Madrid y Gonzalo Capellán en La Rioja. Emiliano García Page es el socialista regional con más apoyo en Castilla-La Mancha. Algunos presidentes, como Fernando Clavijo en Canarias y María Chivite en Navarra, han llegado al poder sin ser los más votados, gracias a alianzas estratégicas. Estos datos muestran que ganar unas elecciones no siempre es necesario para gobernar.

Las elecciones de Extremadura han puesto en alerta a muchos líderes políticos que en los próximos meses se enfrentarán a unos comicios en sus respectivas autonomías. Uno de los datos que deja Extremadura es que María Guardiola, que previsiblemente repetirá al frente de la Junta, ha recibido más del 43% de los votos, lo que la sitúa como la quinta presidenta autonómica con más apoyo por parte del electorado.

Es la líder con más votos en esa comunidad, por lo que tiene sentido que vaya a repetir como presidenta regional, aunque no es algo que haya que dar por hecho, puesto que no siempre es así.

Dicho esto, los primeros en la lista de más votados en España son del PP: Alfonso Rueda, en Galicia, que obtuvo el 47,39% de los votos, Isabel Díaz Ayuso en Madrid (47,32%) y Gonzalo Capellán en La Rioja (45,38%).

En cuarto lugar, y posicionándose como el líder socialista regional con más apoyo, está Emiliano García Page, que recibió en Castilla-La Mancha el 45,06% de las papeletas. Después estaría Guardiola, la más recientemente elegida, y en sexto lugar, Juanma Moreno.

El presidente andaluz, que este próximo año volverá a las urnas, obtuvo en 2022 el 43,11% de los votos. Le sigue otro popular, Fernando López Miras, con el 42,79% en Murcia.

Poco a poco se va reduciendo el porcentaje de apoyo a los presidentes autonómicos, y son muchos los que no llegan ni al 40%. Es el caso del socialista Adrián Barbón, que llegó a la presidencia del Principado de Asturias con el 36,50%.

También de los líderes del PP, Marga Prohens en Islas Baleares (35,79%); María José Sáenz de Buruaga en Cantabria (35,78%); Carlos Mazón, que hasta su reciente dimisión por las presiones tras su nefasta gestión de la DANA ha gobernado la Comunidad Valenciana con el 35,75% de los votos; y Jorge Azcón en Aragón (35,51%).

El vasco Imanol Pradales, del PNV, tuvo el 34,82%, mientras que el popular Alfonso Fernández Mañueco, recibió en Castilla y León el 31%. En su caso, superó por poco al PSOE, que fue la segunda fuerza más votada con el 30,02%. En Cataluña, Salvador Illa se mantuvo como el más votado, pero no llegó ni al 30%. Concretamente, obtuvo el 28%.

Presidentes sin más votos

A partir de aquí, ya llegan las excepciones: políticos que no han sido los más votados y aun así han conseguido hacerse con la presidencia autonómica. Es el caso de Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, que en los comicios de 2023 consiguió el 22% de los votos. Quedó en segundo lugar por detrás del socialista Ángel Víctor Torres (27%), pero formó coalición con el PP de Canarias y AHI (Agrupación Herreña Independiente).

En última posición está la navarra María Chivite, que solo tuvo un apoyo del 20,69%. La socialista logró formar gobierno gracias a su alianza con Geroa Bai y Contigo-Zurekin, y a la abstención de EH Bildu. No obstante, fue superada en votos por Javier Esparza, de UPN, que consiguió el 28% de los votos.

Unos datos que dan cuenta de que no siempre es necesario ganar unas elecciones para llegar al Gobierno.

