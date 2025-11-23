Ábalos cuestiona a Carmen Calvo por sus declaraciones en laSexta Xplica: "¿En qué momento no dijo la verdad?"

¿Qué ha dicho? El exministro de Transportes ha cuestionado las declaraciones de la exvicepresidenta, hablando de que conocía rumores de Ábalos y su relación con las mujeres, señalando que en los juzgados no respondió de la misma manera.

José Luis Ábalos ha respondido a su excompañera Carmen Calvo tras sus declaraciones en laSexta Xplica, donde mencionó rumores sobre "mujeres" relacionados con él. Calvo, exvicepresidenta del Gobierno, aclaró que no escuchó sobre temas económicos, pero sí sobre aspectos personales del exministro, basándose en rumores que le llegaron. A pesar de no poder confirmar su veracidad, expresó preocupación. Ábalos replicó en X, cuestionando la veracidad de Calvo, al compartir un vídeo de su intervención y capturas de su testimonio judicial de 2023, donde ella negó conocer tales informaciones.

José Luis Ábalos ha respondido a su excompañera Carmen Calvo y su afirmación realizada durante el programa de este sábado de laSexta Xplica en el que ha afirmado que le llegaron rumores "sobre mujeres" que "trasladó como corresponde".

Este sábado por la noche, la exvicepresidenta del Gobierno ha explicado que no escuchó "nada" sobre dinero pero sí de otros aspectos de la vida personal de quien fuese ministro de Transportes: "A Ábalos sí que lo traté. Él era ministro y yo vicepresidenta del Gobierno. Del dinero no escuché nada. De los asuntos económicos no. De otros aspectos de su vida, por muy censurables que sean, esos audios llegan cuando lo cuenta su mujer".

"A ella la vi un par de veces, pero sí me llegan rumores sobre mujeres y lo traslado como corresponde. Aunque eso fuera su vida privada no me encajaba. A mí me lo traslada alguien que lo escuchó de su mujer. Yo no puedo saber si eso ocurre o si no, y en ese sentido, a mí me preocupa aunque forme parte de su vida y no entre en los delitos. Pero no me parece oportuno", señaló en el programa.

No obstante, el exministro ha utilizado su cuenta de X para responder a la que fue su compañera de partido y de Gobierno. Ábalos ha publicado el vídeo de la intervención de Calvo con el siguiente texto: "¿En qué momento no dijo la verdad la señora presidenta del Consejo de Estado, Dña. Carmen Calvo Poyato: esta noche en laSexta Xplica o cuando declaró como testigo el 21 de febrero de 2023 en el Juzgado de Instrucción Nº 52 de Madrid?".

Además, junto con el vídeo ha adjuntado imágenes de las respuestas de Calvo cuando fue citada como testigo a declarar al juzgado en 2023. En las capturas, se aprecia que la exvicepresidenta negó ante el juez conocer las informaciones que se publicaron sobre Ábalos frecuentando servicios de prostitución o las supuestas fiestas en las que participaba el exministro en un parador.

