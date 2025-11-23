Aitor Esteban lanza un mensaje a Sánchez: "Si yo fuera él iría pensando en cómo y cuándo convocar elecciones"

Los detalles El dirigente vasco ha indicado que ningún partido puede asegurar actualmente la estabilidad de un Gobierno que "ha tirado mucho de mezclar medidas" para que sus apoyos traguen con cosas con las que no están de acuerdo "simplemente por ayudar a que la legislatura marche": "Y eso se ha acabado", añade.

Aitor Esteban, presidente del Partido Nacionalista Vasco, ha sugerido que Pedro Sánchez debería considerar convocar elecciones si la situación política actual persiste. En una entrevista con 'elDiario.es', Esteban destacó la inestabilidad del Gobierno, que ha dependido de medidas mixtas para mantener apoyos. Expresó preocupación por posibles elecciones debido a escándalos recientes, mencionando a José Luis Ábalos y Koldo García como figuras polémicas. Esteban también se mostró sorprendido por la sentencia contra el fiscal general Álvaro García Ortiz. Señaló que la legislatura enfrenta bloqueos constantes y criticó a Sánchez por no cumplir con lo pactado, afirmando que el PNV no seguirá apoyando agendas que no comparte.

El presidente del Partido Nacionalista Vasco, Aitor Esteban, ha analizado el panorama político español en una entrevista en 'elDiario.es' y ha desvelado que si fuera el líder del Gobierno, Pedro Sánchez, y la situación actual siguiera su curso, iría pensando en "cómo y cuándo" convocar elecciones.

Así, el dirigente vasco ha revelado que ningún partido puede asegurar actualmente la estabilidad de un Gobierno que "ha tirado mucho de mezclar medidas" para que sus apoyos traguen con cosas con las que no están de acuerdo "simplemente por ayudar a que la legislatura marche": "Y eso se ha acabado", añade.

"Somos conscientes de que un giro en el caso Cerdán que implique al PSOE o una decisión personal del presidente puede acarrear elecciones. Y en vísperas electorales todos estamos vigilándonos para que no nos pille una decisión mal tomada", ha apostillado. En cuanto a unas posibles elecciones, el dirigente vasco sostiene que quizá él "no firmaría mañana el decreto de disolución de las Cortes, pero si la situación va a seguir así" sí "iría pensando en cómo y en cuándo".

Quienes han protagonizado algunas de las mayores polémicas en el ámbito político y han supuesto un total escándalo en filas socialistas son el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, nombres que también han aparecido en la entrevista de Esteban.

Una situación que "no es agradable"

La situación tras las informaciones que surgen casi semanalmente sobre ambos "no es agradable" para el vasco: "Vivimos en constante tensión y muy pendientes de las novedades que puedan surgir cada día". A su vez, Esteban indica en que no tiene por qué pensar que Sánchez miente "cuando afirma que no existe financiación irregular en el PSOE".

Entre polémica y polémica, el caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, estallaba con una sentencia histórica, condena que ha sorprendido al líder del PNV: "Estamos bastante perplejos porque, tal y como se había desarrollado el juicio, escuchados los testigos, parecía que el fallo sería otro".

Ante la cuestión de si la legislatura está definitivamente muerta tras los diferentes escándalos, Esteban señala que "los bloqueos van a ser constantes": "No hay Presupuestos y los fondos europeos ya disminuyen drásticamente". De su lado, insta a "ser realistas con lo que exige un planteamiento democrático" ya que "puedes tener una mayoría parlamentaria inestable, pero es que en estos momentos hay una mayoría en contra constante. Y ahí sí que hay que plantearse hasta qué punto se puede seguir así".

El líder socialista ha sido duramente criticado por "no cumplir" con lo pactado con sus apoyos. Por su parte, Esteban indica que de lo que firmaron en la investidura "se ha cumplido un 65%": "Durante la legislatura nosotros hemos tragado cosas que ahora no vamos a tragar. Ya está bien. Si lo que tenemos es que llevar adelante la agenda de Podemos, la agenda de Sumar, alguna cosita de Bildu y de Esquerra y encima la guinda extra que nos ponga el PSOE... ¡Pues no! Que no cuenten con nosotros", ha sentenciado.

