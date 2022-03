El presidente de Ucrania, Vladimir Zelenski, se ha dirigido a Europa para pedirle que "despierte ya" ante el "terrorismo nuclear" de Rusia, después de que fuerzas rusas atacaran la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, situada al sureste del país, y provocara así con sus proyectiles un incendio que ha podido ser controlado a primera hora de la mañana.

"¡Europa debe despertarse ya! La central nuclear más grande de Europa está en llamas, se están desconectando ahora mismo unidades nucleares", ha señalado el presidente en un vídeo colgado en la cuenta de Telegram de la oficina presidencial antes de que el fuego fuera controlado por un equipo de bomberos. Las llamas han abarcado una superficie de 2.000 metros cuadrados.

El presidente ha indicado que los tanques rusos están equipados con cámaras termográficas para que los soldados sepan adónde disparar y por lo que "se estaban preparando para ello". Zelenski se dirigió a todos los ucranianos y europeos, que, dijo, conocen perfectamente la palabra "Chernóbil", en referencia a la mayor catástrofe nuclear de la historia ocurrida el 26 de abril de 1986. "Fue una catástrofe global", señaló el mandatario ucraniano.

"Rusia quiere repetir esto y lo está repitiendo, pero seis veces más", ha aseverado en referencia al número de unidades que hay en la central nuclear de Energodar, en la región de Zaporiyia. "Europeos, despierten, por favor díganselo a sus políticos. Las tropas rusas están bombardeando la planta de energía nuclear en Ucrania, la central nuclear de Zaporiyia en Energodar. Hay 6 unidades de potencia, y solo una unidad de potencia fue la que explotó en Chernóbil", enfatizó el presidente ucraniano.

El director general de la planta, Igor Murashov, señaló tras el ataque que la seguridad de la central nuclear estaba comprometida, mientras el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania aclaraba que el incendio se desató en un edificio fuera de la planta misma, en un edificio de formación y actualmente cubre hasta cinco pisos.

Zelenski ha explicado que ya se ha puesto en contacto con el presidente de EEUU, Joe Biden; el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; el canciller alemán, Olaf Scholz; el presidente polaco, Andrzej Duda; el primer ministro británico, Boris Johnson, así como con el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi.

En este sentido, el presidente ha asegurado que "por primera vez en nuestra historia, en la historia de la humanidad, el Estado terrorista (Rusia) ha recurrido al terrorismo nuclear". "¡Debemos detener al Ejército ruso de inmediato!", recalcó, al recordar que Ucrania tiene 15 unidades nucleares. "Si hay una explosión, será el fin de todo, el fin de Europa", advirtió, y pidió "la acción inmediata" del Viejo Continente. "No dejen que Europa muera por un desastre en una planta de energía nuclear", señaló Zelenski.

"Letonia, Estonia y Lituania serán los siguientes"

En otro discurso a la nación previo, el presidente Zelenski advirtió de que si su país desaparece, Letonia, Lituania y Estonia "serán los siguientes" para Rusia. "Si ya no estamos, entonces, Dios no lo quiera, Letonia, Lituania y Estonia serán los siguientes", ha indicado Zelenski en una rueda de prensa. Los países mencionados por el presidente ucraniano son parte de la OTAN, lo que significa que si Rusia invade uno de ellos, toda la Alianza entrará en guerra.

Además, Zelenski solicitó a los países occidentales que envíen aviones a Ucrania en caso de no querer establecer una zona de exclusión aérea en el país. "Si no tenéis el poder de cerrar los cielos (la zona de exclusión aérea), entonces dadnos más aviones", aseveró. El mandatario también pidió a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, sentarse a dialogar porque, a su juicio, "es la única manera de parar esta guerra".

"Siéntate conmigo. No a 30 metros de distancia", instó Zelenski en rueda de prensa, en alusión a las conversaciones que mantuvieron Putin y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el mes pasado, separados por una larga mesa, para intentar desescalar la tensión en torno a la frontera ucraniana.

El mandatario ha afirmado que Ucrania "no ataca a Rusia y no planea atacar" al país. "¿Qué quieres de nosotros? Sal de nuestro país", pedía. Asimismo, ha asegurado que "todas" las líneas de defensa continúan en pie y señalaba que, "si alguien piensa que Ucrania se rendirá, simplemente no sabe nada" sobre el país.

En un discurso recogido por la prensa ucraniana, Zelenski insistió que Rusia se ha visto obligada "a cambiar de táctica" y ha considerado que "los ataques con misiles y bombas" en las ciudades del país son "una confesión" de que los efectivos rusos "no han logrado hacer nada significativo" tras una semana de conflicto.