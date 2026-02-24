Zelenski, el "payaso" al que Rusia pensaba que podía hacer caer y ahora es símbolo de la resistencia ucraniana

¿Por qué es importante? La invasión de los del Vladimir Putin a Ucrania cumple ya cuatro años, desde entonces el presidente ucraniano siempre fue el objetivo principal del Kremlin.

La invasión de Rusia a Ucrania cumple cuatro años, con Volodímir Zelenski como símbolo de resistencia. Desde el inicio, Zelenski se asumió como el principal objetivo de las fuerzas rusas, enfrentando insultos del Kremlin, que lo desprecian por su pasado de actor. Sin embargo, ha demostrado ser un líder resiliente, negándose a abandonar Ucrania y viviendo entre búnkeres. Ha liderado una batalla diplomática, argumentando que la guerra de Rusia no solo es contra Ucrania, sino contra las libertades globales. A pesar de enfrentarse a situaciones complicadas, como su encuentro con Donald Trump, Zelenski sigue reclamando apoyo internacional para su país.

La invasión de Rusia a Ucrania vive su cuarto aniversario. Dede un primer momento, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, asumió enseguida que él era el "objetivo número uno" de los rusos, aunque no el único, tal y como advertiría más adelante. De hecho, el líder ruso, Vladimir Putin, y suyos le ponían y le siguen poniendo de fascista para arriba, con calificativos com "hijo de puta".

Así, insultándole, incluso en la mismísima sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como hizo el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. Un "payaso" -en palabras de los rusos- que en el Kremlin pensaban que iba a ser fácil hacerlo caer, despreciándolo, por ejemplo, por su pasado de actor.

Pero Zelenski ha 'actuado' como símbolo de resistencia, negándose a que le evacuaran de Ucrania y, por lo tanto, viviendo separado de su familia entre búnkeres y túneles: "Lo que haga falta para que Ucrania resista", clama él mismo en uno de los videos que ha compartido en sus redes sociales.

Siempre al lado del Ejército ucraniano, pero dando personalmente la batalla sobre todo diplomática, porque "la guerra de Rusia no solo es contra Ucrania, sino mucho más amplia", puesto que también va contra "las libertades en Europa y el resto del mundo", explicaba ya en marzo de 2022.

Casi un año tardó en poder viajar fuera de su país. Eso sí, desde entonces, tanto en persona como de forma virtual, se ha prodigado por todo el mundo en cumbres y mediaciones, como fue su intervención en el Congreso de los Diputados de España. No obstante, no todas fueron positivas, como fue la encerrona que el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, le preparó en la Casa Blanca.

Pese a episodios como estos que se le han vuelto vergonzosamente en contra, Zelenski siempre ha estado reclamando más ayuda para la resistencia ucraniana. Una resiliencia, similar a la de David contra Goliath, que aguanta contra todo pronóstico frente al iracundo gigante ruso.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.