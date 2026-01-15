Trump vuelve a ponerse del lado de Putin y culpa a Zelenski de retrasar el acuerdo de paz en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca

¿Qué ha dicho? Al ser preguntado por el motivo del por qué las negociaciones lideradas por Estados Unidos aún no habían resuelto el mayor conflicto territorial de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, Trump respondió: "Zelenskiy".

El presidente de EEUU, Donald Trump, declaró a Reuters que Ucrania, no Rusia, está retrasando un posible acuerdo de paz. Esta retórica contrasta marcadamente con la de sus aliados europeos, quienes han argumentado constantemente que Moscú tiene poco interés en poner fin a su guerra en Ucrania.

En una entrevista exclusiva en el Despacho Oval el miércoles, Trump afirmó que el presidente ruso, Vladimir Putin, está listo para concluir su invasión de Ucrania, que lleva casi cuatro años en marcha. Zelenski, según el presidente estadounidense, se mostró más reticente. "Creo que está listo para llegar a un acuerdo", dijo Trump sobre el presidente ruso: "Creo que Ucrania está menos preparada para llegar a un acuerdo".

Al preguntársele por qué las negociaciones lideradas por Estados Unidos aún no habían resuelto el mayor conflicto territorial de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, Trump respondió: "Zelenski". Los comentarios de Trump sugirieron una renovada frustración con el líder ucraniano. Ambos presidentes han mantenido durante mucho tiempo una relación inestable, aunque sus interacciones parecen haber mejorado durante el primer año de Trump en el cargo.

En ocasiones, Trump se ha mostrado más dispuesto a aceptar las garantías de Putin al pie de la letra que los líderes de algunos aliados de Estados Unidos, lo que ha frustrado a Kyiv, a las capitales europeas y a legisladores estadounidenses, incluidos algunos republicanos.

En diciembre, Reuters informó que los informes de inteligencia estadounidenses seguían advirtiendo que Putin no había abandonado sus objetivos de capturar toda Ucrania y recuperar partes de Europa que pertenecían al antiguo imperio soviético. La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, cuestionó ese informe en aquel momento.

Podrían verse en el Foro de Davos

Tras varios altibajos, las negociaciones lideradas por Estados Unidos se han centrado en las últimas semanas en las garantías de seguridad para la Ucrania de posguerra, con el fin de asegurar que Rusia no vuelva a invadirla tras un posible acuerdo de paz. En términos generales, los negociadores estadounidenses han presionado a Ucrania para que abandone su región oriental del Donbás como parte de cualquier acuerdo con Rusia.

Funcionarios ucranianos han estado muy involucrados en las conversaciones recientes, lideradas por el lado estadounidense por el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump. Algunos funcionarios europeos han puesto en duda la probabilidad de que Putin acepte algunos términos recientemente negociados por Kyiv, Washington y líderes europeos. Trump declaró a Reuters que desconocía un posible viaje a Moscú de Witkoff y Kushner, del que Bloomberg informó el miércoles.

Al preguntársele si se reuniría con Zelenski en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, la próxima semana, Trump respondió que sí, pero insinuó que no había planes definidos. "Lo haría, si él está allí", dijo Trump: "Voy a estar allí".

Al preguntársele por qué creía que Zelenski estaba frenando las negociaciones, Trump no dio más detalles, limitándose a decir: "Simplemente creo que, ya saben, le está costando mucho llegar a ese punto".

Zelenski ha descartado públicamente cualquier concesión territorial a Moscú, afirmando que Kyiv no tiene derecho, bajo la Constitución del país, a ceder ningún territorio.

