Así vivió Kyiv los primeros momentos de la guerra: misiles, disparos y cientos de miles de personas intentando escapar

Los detalles Los primeros ataques sobre la capital ucraniana se produjeron de madrugada, provocando el caos en la ciudad.

El humo se eleva sobre Kyiv tras un ataque con misiles rusos contra Ucrania
Hace cuatro años se produjo lo que muchos ya venían temiendo desde hacía tiempo: el estallido de la guerra en Ucrania, el mayor conflicto en Europa desde la II Guerra Mundial y que por el momento no tiene visos de terminar, como ha reconocido el propio gobierno ruso, que asegura no haber logrado todos sus objetivos en ese país.

Con los primeros ataques, llegó la incertidumbre y el miedo a todo el territorio ucraniano. En Kyiv, la población pudo ver el mensaje de Vladímir Putin, que alrededor de las tres de la madrugada comenzó a dar un discurso televisado.

Antes de terminar, ya se escucharon en la capital ucraniana los primeros misiles y explosiones. Rápidamente, el shock dio paso al caos con cientos de miles de personas que intentaban escapar de la capital. Al mismo tiempo, los que decidieron quedarse empezaron a construir las primeras barricadas.

En ese momento ya se escuchaban algunos disparos y no se sabía si las primeras tropas rusas habían entrado en Kyiv o no. Parecía claro que en cuestión de semanas se verían tanques rusos en las calles de Kyiv, ya que además Putin hablaba de una "guerra relámpago".

Sin embargo, no solo no ha sido "relámpago", sino que las tropas rusas aún no han logrado hacerse con la capital de Ucrania.

