Zelenski recuerda que Ucrania "nunca eligió" la guerra y advierte que no es la primera vez que Moscú "viene con un proyecto antieuropeo"

¿Qué ha dicho? El presidente de Ucrania ha señalado, durante su discurso por videoconferencia ante el Parlamento Europeo, que este conflicto "ni lo empezó ni lo provocó" su país.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha subrayado que Ucrania "nunca eligió" la guerra con Rusia, que cumple cuatro años. En un discurso ante el Parlamento Europeo, Zelenski destacó la dificultad de mantener la unidad entre Europa y Estados Unidos, pero insistió en que solo unidos podrán resistir el avance ruso. Agradeció a los líderes que apoyan a Ucrania y expresó su deseo de que Donald Trump visite el país para comprender la realidad del conflicto. Por su parte, el Kremlin admitió que la campaña militar continuará, ya que Rusia no ha logrado todos sus objetivos. Además, los servicios de inteligencia rusos acusaron a Francia y Reino Unido de intentar entregar armas nucleares a Ucrania, mientras que Berlín se ha negado a participar en esta "peligrosa aventura".

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha recordado que Ucrania "nunca eligió" la guerra que está librando con Rusia, de cuyo inicio se cumplen hoy cuatro años, y ha advertido que no es la primera vez en la historia que Moscú "viene a Europa con un proyecto antieuropeo".

"Nunca elegimos esta guerra, no la empezamos ni la provocamos, y estamos haciendo todo lo posible para detenerla", ha señalado Zelenski en un discurso por videoconferencia ante el Parlamento Europeo con motivo del cuarto aniversario del conflicto.

Además, ha reconocido que "no es tarea fácil" mantener la unidad entre Europa y Estados Unidos "en las circunstancias actuales", pero ha indicado de que solo con ambos poderes "unidos" se podrá seguir resistiendo el avance ruso.

"Debemos seguir igual de decididos y fuertes como cuando empezó la agresión. La amenaza no se ha reducido, estamos resistiendo a Rusia, pero no hemos conseguido aun garantizar la seguridad. Solo unidos podemos hacerlo. Sí, juntos con Estados Unidos", ha recalcado.

Invitación a Donald Trump

Durante el discurso que ha realizado por el aniversario de la guerra, también ha querido recordar las primeras visitas de líderes extranjeros a Kyiv tras el estallido del conflicto. "Entendimos quién era realmente un hermano y un amigo, quién no tenía miedo, quién no dudaba, quién no manchaba su nombre y no se preocupaba por no molestar a Putin".

"Doy las gracias a todos los líderes que han elegido el lado de la luz en la historia, que han elegido a Ucrania", ha manifestado. "Me gustaría estar aquí un día con el presidente de Estados Unidos (Donald Trump). Sé seguro que solo viniendo a Ucrania y viendo con sus propios ojos nuestra vida y nuestra lucha, sintiendo a nuestro pueblo y la enormidad de este dolor, se puede entender qué es esta guerra realmente", ha argumentado.

"Por culpa de quién. Quién es el agresor y quién debe ser presionado. Que Ucrania defiende la vida, lucha precisamente para esto y que esto no es una pelea callejera, sino un ataque por parte de un Estado enfermo contra uno soberano, y que Putin es esta guerra. Es la causa de su inicio y el obstáculo para su fin. Rusia debe ser puesta en su lugar para que haya una paz real", ha dicho.

De esta forma, ha insistido en que Ucrania "quiere que la guerra termine, pero nadie permitirá que Ucrania termine". "Queremos paz. Una paz fuerte, digna y duradera", ha explicado, al tiempo que ha afirmado que en sus instrucciones a las delegaciones negociadoras pide que "no anulen estos años, no devalúen toda la lucha, la valentía, la dignidad y aquello que ha sufrido Ucrania".

Rusia admite que continuará la guerra

Por su parte, el Kremlin ha admitido que la campaña militar rusa en Ucrania continuará después de cumplir cuatro años porque Rusia aún no ha logrado "todos sus objetivos" en el país vecino.

"En su totalidad, es cierto que los objetivos no se han logrado. Por ello, continúa la operación militar especial", ha destacado Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Por su parte, los servicios de Inteligencia de Rusia han acusado a Francia y Reino Unido de "trabajar activamente" para lograr la entrega a Ucrania de "una bomba nuclear, o al menos una 'bomba sucia'", parar "lograr unos términos más favorables" en las negociaciones de paz.

El Servicio de Inteligencia Extranjera de Rusia (SVR) ha indicado en un comunicado que cuenta con información que apunta a que "Reino Unido y Francia reconocen que la situación actual en Ucrania no permite lograr su muy deseada victoria sobre Rusia". "Sin embargo, las élites británicas y francesas no están preparadas para aceptar una derrota", ha dicho.

"Creen que Ucrania debe ser equipada con 'Wunderwaffe' -un término que significa 'arma maravillosa' y que fue empleado por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial a las armas entregadas a su Ejército-", ha manifestado, antes de afirmar que París y Londres creen que Kyiv se beneficiaría en las negociaciones de la entrega de dichas armas.

"Berlín ha declinado, sabiamente, participar en esta peligrosa aventura", ha recalcado el SVR, que ha incidido en que "Londres y París trabajan activamente para entregar a Kyiv estas armas y sistemas de lanzamiento". "Esto implica la transferencia encubierta de componentes europeos, equipamiento y tecnología en esta área a Ucrania", ha recalcado.

El SVR ha insistido en que estos países "centran sus esfuerzos en lograr que la obtención de armas nucleares por parte de Ucrania parezca ser resultado del propio desarrollo ucraniano", al tiempo que ha alertado de que "estos planes extremadamente peligrosos de Londres y París demuestran que han perdido todo contacto con la realidad".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.