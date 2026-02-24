Putin acusa a Ucrania de sabotear el proceso de paz mientras Rusia admite que la guerra continuará porque no ha logrado "todos sus objetivos"

El presidente ruso, Vladimir Putin, pronuncia un discurso durante una reunión de la Junta del Servicio Federal de Seguridad (FSB) en Moscú, este martes.

El Kremlin ha admitido este martes que la campaña militar rusa en Ucrania continuará después de cumplir cuatro años, porque Rusia aún no ha logrado "todos sus objetivos" en el país vecino. "En su totalidad, es cierto que los objetivos no se han logrado. Por ello, continúa la operación militar especial", ha dicho Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria. Mientras, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha acusado a Kyiv de sabotear el proceso de paz con sus ataques a la infraestructura energética pese a los lanzados por Moscú contra Ucrania, que ha dejado en pleno invierno sin electricidad ni calefacción a miles de ucranianos.

Con su afirmación de este martes, Peskov ha dado la razón al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien ha subrayado que Moscú no había logrado lo que pretendía cuando inició su campaña militar el 24 de febrero de 2022. Eso sí, ha considerado que el ejército ruso sí alcanzó "el principal (objetivo), que es garantizar la seguridad de la gente que vive en el Este de Ucrania y que estaba en peligro mortal".

Con ocasión del aniversario de la guerra, ha lamentado que la campaña militar contra Kyiv "se convirtiera, después de la injerencia directa en ese conflicto de los países de Europa Occidental y EEUU, en un enfrentamiento mucho más grande entre Rusia y los países occidentales, quienes perseguían y aún persiguen el objetivo de aplastar a nuestro país". Al mismo tiempo, ha asegurado que, mientras "la operación militar especial continúa, Rusia se mantiene abierta al logro de sus objetivos por medios político-diplomáticos". "Sea como sea, los intereses rusos serán garantizados", ha afirmado.

De hecho, ha subrayado que la esperanza de lograr un arreglo pacífico en Ucrania no ha abandonado a Rusia "desde el mismo comienzo" de la contienda y ha culpado a Occidente de que el proceso de paz que comenzó en marzo de 2022 fuera abortado y "se volviera al cauce militar". "Proseguimos los esfuerzos en favor de la paz. Nuestra postura es clara y consecuente. Ahora todo depende de las acciones del régimen de Kyiv", ha señalado.

En cuanto a la cuarta ronda de negociaciones con mediación estadounidense, ha asegurado que aún no existe un acuerdo definitivo sobre las fechas y la sede de la reunión, aunque ha expresado su confianza de que "el trabajo continúe". Peskov también ha destacado que la sociedad rusa ha sufrido cambios "fenomenales" en esos cuatro años, que se han traducido en la consolidación en torno al presidente, Vladímir Putin, aunque sondeos independientes apuntan que la mayoría de los rusos desean un urgente cese de las hostilidades. "A Rusia se le han abierto los ojos sobre muchos procesos internacionales, sobre cómo entablar relaciones con muchas organizaciones internacionales y capitales", ha aseverado.

Según han informado este martes medios independientes, el ejército ruso ha perdido más de 200.000 hombres en cuatro años de un conflicto que ya dura más que la participación soviética en la Segunda Guerra Mundial (1941-1945). El Kremlin se anexionó sobre el papel en 2022 cuatro regiones ucranianas, pero el ejército ruso no ha podido conquistarlas, ya que Kyiv aún controla más de la quinta parte de Donetsk y un tercio de Jersón y Zaporiyia.

Putin habla de supuestos planes para atacar gasoductos rusos

Putin, por su parte, ha acusado este martes a Ucrania de intentar sabotear el proceso de paz con la ayuda de las agencias de inteligencia occidentales amenazando, incluso, los oleoductos rusos. Así, en comentarios televisado, el presidente ruso ha dicho que era vital fortalecer la defensa de la infraestructura energética y otros objetivos estratégicos.

El mandatario, además, ha denunciado los supuestos planes de atacar los gasoductos Turk Stream y Blue Stream, y ha pedido a sus fuerzas de seguridad trabajar más en la prevención de atentados. "Se habla de una posible voladura de nuestros sistemas gasísticos en el fondo del mar Negro, del Turk Stream y Blue Stream", ha afirmado Putin al dirigirse a la plana mayor del Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB).

Anteriormente, Putin ha acusado a los países anglosajones de estar detrás de las explosiones ocurridas en el primer año de la guerra -septiembre de 2022- en los dos tramos del gasoducto Nord Stream en el mar Báltico, con el que Moscú suministraba gas a Alemania y otros países europeos. El mandatario ruso, en el cuarto aniversario de la guerra de Ucrania, ha admitido que está creciendo el número de atentados terroristas en territorio nacional, de los que culpa a la Inteligencia ucraniana.

"No han podido infligir daño estratégico a Rusia en el campo de batalla, por lo que el enemigo recurre al terrorismo individual y masivo", ha dicho el jefe de Estado. Esto incluye "bombardeos de ciudades, sabotaje de infraestructuras e intentos de asesinato de funcionarios gubernamentales y militares", ha añadido. Putin acusa a Ucrania de querer de ese modo interrumpir el proceso de paz o "abandonar los intentos de llegar a un acuerdo diplomático" y socavar "todo lo que se ha logrado a través de las negociaciones".

Por ello, Putin ha llamado a los servicios de seguridad que una vez encabezó como director a trabajar más para la prevención de futuros atentados. Además, ha pedido a los servicios secretos "reprimir estrictamente las actividades delictivas que promueven ideas rusófobas, xenófobas e intolerancia religiosa, intentando dividir así a nuestra sociedad".

Este mismo martes, de hecho, de produjo un atentado suicida en Moscú en el que un hombre cargado con explosivos explotó cerca de un coche de policía, donde murió un agente. Rusia informa casi a diario de detenciones de ciudadanos rusos que son reclutados por los servicios secretos ucranianos, a quienes les ofrecen una remuneración económica a cambio de actos de sabotaje en beneficio de Ucrania.

