Viola el alto el fuego

Alemania defiende a Israel y enmarca el bombardeo sobre Beirut dentro del derecho a la autodefensa

El contexto Pese al alto el fuego del 27 de noviembre de 2024, el Líbano sufre frecuentes bombardeos israelíes, el más reciente de los cuales fue el que mató el domingo en los suburbios de Beirut al jefe del Estado Mayor de Hizbulá y a al menos otras cuatro personas, mientras que 28 resultaron heridas.

Tanques israelíes patrullan la frontera entre Israel y el Líbano, vistos desde el norte de Israel, este lunesTanques israelíes patrullan la frontera entre Israel y el Líbano, vistos desde el norte de Israel, este lunesAgencia EFE
El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, ha enmarcado el bombardeo israelí que este domingo mató en Beirut al jefe del Estado Mayor de Hizbulá, Haizam Ali Tabatabai, dentro de la "autodefensa" legítima, aunque también ha llamado a Israel a brindarle la posibilidad al Ejército libanés de avanzar hacia el desarme del grupo chií.

"Israel se defiende de forma legítima contra Hizbulá, como ya había sido el caso en el pasado. Es una medida de autodefensa del país", ha declarado Wadephul en Berlín en una rueda de prensa con su homólogo jordano, Ayman Safadi. No obstante, el ministro germano ha matizado que el Ejército libanés, como fuerza militar legítima, debería poder asumir más y más la tarea de desarmar a Hizbulá, para ejercer el monopolio de la violencia.

"Por una parte necesita para ello el apoyo político del Gobierno central; por la otra, Israel debe darle la posibilidad de ejercerlo en el sur del Líbano", ha subrayado. Según Wadephul, el proceso debe agilizarse en torno a estos dos ejes, por lo que instó a los gobiernos de Líbano y de Israel a emprender conversaciones bilaterales y a coordinarse con el fin de una conclusión efectiva.

Por otro lado, Safadi ha llamado a ambas partes a respetar el alto el fuego en vigor desde hace un año y ha hablado de una "situación crítica". "Llamamos a respetar la soberanía del Líbano y el alto el fuego", ha dicho, dirigiéndose a Israel.

El ministro jordano ha señalado que el Estado libanés se está esforzando por ejercer su dominio en todo su territorio y restablecer el monopolio de la violencia, unos esfuerzos que deben ser apoyados para avanzar hacia la estabilidad. "El alto el fuego debe ser respetado por todos. Si esto no ocurre, la comunidad internacional debe brindar su apoyo para evitar una escalada", ha señalado.

