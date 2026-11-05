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Guerra en Ucrania

Zelenski denuncia que Rusia está reclutando en su Ejército a niños ucranianos secuestrados: "Es perverso y tiene que acabarse"

Los detalles El presidente de Ucrania afirma que Rusia se ha llevado "a miles de niños ucranianos" desde 2022 y que, ahora que han crecido, les está incorporando a sus filas.

Volodímir Zelenski en la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid. Volodímir Zelenski en la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid.Europa Press
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El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha denunciado este jueves en Madrid que Rusia está reclutando en su Ejército a parte de los "miles de niños ucranianos" que ha secuestrado durante la guerra de Ucrania.

"Esta es una de las partes más horribles de esta guerra", ha afirmado Zelenski ante los líderes de los veintidós países iberoamericanos, con quienes tuvo un encuentro en la sala en la que se ha celebrado a lo largo de esta jornada la XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid.

El líder ucraniano ha relatado que Rusia "se ha llevado a miles de niños ucranianos" desde que comenzó la invasión en febrero de 2022, y ha puesto el acento en que ahora "estamos viendo algo peor".

"Rusia ha empezado a enviar a algunos de estos niños, que nos han robado y que han crecido durante esta guerra, durante estos años, y los han metido en el Ejército ruso", ha denunciado. Y ha zanjado que "esto es perverso" y "tiene que acabarse".

"La única manera de que acabe es asegurándonos de que el mundo sabe lo que está pasando", ha concluido Zelenski ante jefes de Estado, de Gobierno o cancilleres de Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

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