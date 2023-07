El portavoz adjunto del Kremlin, Yuri Ushakov, ha dejado este martes la puerta abierta a que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, pueda viajar a India y China en los meses de octubre y septiembre, respectivamente. De acuerdo con Ushakov, Rusia "ha recibido invitación" para participar en la cumbre del G20, prevista para comienzos de septiembre en la capital de India, Nueva Delhi, y "no descarta" que Putin participe presencialmente. Por otro lado, el portavoz adjunto del Kremlin ha apuntado que Putin "tiene la intención" de desplazarse en octubre a China para participar en el One Belt, One Road, un foro de cooperación internacional, según recoge Interfax.