Xavier Colás, tras alertar la CIA de un ataque ruso contra España, Francia e Italia: "Los drones serían lanzados desde barcos"

El periodista de El Mundo, Xavier Colas, ha revelado en exclusiva esta información de que la CIA ha avisado de un posible ataque con drones contra España, Francia o Italia. Los Gobiernos de los tres países ya habrían sido informados. En el vídeo, todos los detalles.

Tal como ha revelado en exclusiva el periodista de El Mundo, Xavier Colás, los servicios de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) han recibido información sobre los planes de escalada de Rusia, que prevén posibles ataques contra España, Francia o Italia.

"La información que maneja la CIA es que (los drones) serían lanzados desde barcos", explica en Al Rojo Vivo el periodista. "Barcos colocados a una cierta distancia de la costa y serían drones Gerbera, que tienen una autonomía bastante grande, también, dependiendo de la cantidad de explosivos que lleven, y, desde luego, sería muy difícil encontrar el barco desde el que se han lanzado, porque cuando fuesen detectados ya sería demasiado tarde", detalla.

Ahora bien, "al mismo tiempo sí que es verdad que una vez que se ha cometido el ataque sería muy difícil. Esta vez sí sería muy difícil decir que se trata de drones ucranianos que se han perdido con la guerra. Esta vez sí que no habría posibilidad de culpar a los ucranianos", añade Colas.

"¿Por qué Francia? ¿Por qué Italia? ¿Por qué España? ¿Por qué estos países europeos que están tan lejos de la frontera con Ucrania?", pregunta el presentador del programa, Antonio García Ferreras.

"Ucrania es la fruta que Rusia se ha intentado comer y la cáscara dura es Estados Unidos. Se la intentó comer con cáscara en el 2022 y no pudo. Y la cáscara de los Estados Unidos la ha conseguido quitar. Y además por las buenas. Aquí tenemos a Trump, que ha dejado de ayudar a Ucrania. ¿Qué es lo siguiente que queda? Las cáscaras blandas", explica Colás.

Esto es, "Francia, sobre todo, como principal potencia nuclear dentro de Europa. También Reino Unido, pero también otros países mediterráneos que apoyan a Ucrania. Y ahora van a ir a por nosotros. Una vez que se han quitado los norteamericanos del escenario, los siguientes en la lista somos los europeos a los que hay que convencer de alguna manera de que hay que apoyar menos o nada a Ucrania por nuestro propio bien", continúa el periodista.

El ministro de Defensa de Italia se ha hecho eco en sus redes sociales de esta noticia de Colás, que recogen también los medios italianos, y dice que 'esto no sirve a nadie', que esta publicación, esta alarma, según sus palabras, lanzada por un periódico español, plantea posibles ataques a Italia, a España y a Francia. "Ya vivimos tiempos difíciles y nerviosos y esto para él es echar leña al fuego", ha dicho el ministro italiano.

La respuesta de Colás no se ha hecho esperar y así lo ha hecho en Al Rojo Vivo: "Los rusos tienen un refrán que es 'cuanto menos sepas, mejor duermes'. Y no les ha ido bien aplicando ese refrán durante estos años con el putinismo. Así que creo que cuanto más sepamos, mejor. Y si la gente se tiene que poner nerviosa, que se ponga nerviosa. Cada uno que se lo tome lo mejor que pueda, pero que se tomen medidas y sobre todo que sepamos lo que tenemos delante".

En el video podemos escuchar esta información al completo.

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