España se planta ante las "guerras injustas": Felipe VI apuesta por renovar el orden mundial y Sánchez defiende el multilateralismo

El rey Felipe VI junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este jueves en O Grove (Pontevedra) durante la inauguración de la VIII edición del Foro La Toja.

Los detalles El monarca ha resaltado "la necesidad de más Europa" ante las amenazas globales y el presidente del Gobierno ha centrado su discurso en cuatro pilares en peligro para las sociedades libres: la quiebra del sistema multilateral; la economía y el comercio; la emergencia climática y el buen uso de la IA.

En la inauguración del Foro La Toja, el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abordaron las amenazas al orden mundial. Felipe VI enfatizó la necesidad de renovar el orden global frente a amenazas híbridas que desafían la seguridad y la soberanía, y destacó la importancia de atender voces críticas constructivas. Recordó su encuentro con el expresidente portugués Marcelo Rebelo de Sousa, subrayando la urgencia de una mayor cooperación global. Sánchez defendió un sistema multilateral más ágil y eficaz, destacando la importancia de la justicia internacional y la necesidad de proteger a las sociedades libres frente a la emergencia climática y el avance de la inteligencia artificial. Además, pidió un mayor presupuesto europeo para abordar estos desafíos.

El rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han plantado cara este jueves a las amenazas al orden mundial. El monarca ha afirmado que "es preciso" renovarlo ante las "amenazas híbridas que ponen en jaque principios básicos como la seguridad, la soberanía o la integridad territorial". El presidente, por su parte, ha defendido un sistema multilateral y ha cargado con "las consecuencias de unas guerras injustas".

Ambos se han pronunciado así en la inauguración del Foro La Toja, que este año se celebra bajo el título 'Un mundo en desorden' en O Grove (Pontevedra). En este contexto, Felipe VI ha invitado a prestar atención a "las voces críticas", no todas "destructivas", que pueden recoger "razones sensatas".

En sus palabras, Felipe VI ha rememorado en portugués su encuentro en 2020 con el expresidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, a quien ha entregado el Premio Foro La Toja-Josep Piqué. "Son solo seis años y parece que estamos en otra era…, pero la necesidad de más Europa es aún más acuciante; como también lo es una mayor cooperación global, para pandemias, las que vengan", ha dicho.

"Pero hoy urge más para la paz, para la seguridad, para la defensa de los derechos humanos y la democracia, y también para la estabilidad del tráfico comercial y el suministro energético, la innovación tecnológica, los equilibrios geoestratégicos", ha destacado el rey, según ha informado Servimedia.

El jefe del Estado ha recurrido al diccionario de la RAE —"siempre es una garantía"— para explicar el título bajo el que este año se celebra el Foro La Toja: 'Un mundo en desorden'. "'Desorden', según define la RAE en su diccionario, es confusión y alteración del orden. En su segunda acepción, es la "perturbación del orden y disciplina de un grupo, de una reunión, de una comunidad de personas". Ambas definiciones remiten a la palabra contraria: 'orden'. Y lo hacen en términos de ausencia", ha detallado.

El monarca ha vinculado ese desorden a la "erosión" del orden que "la comunidad internacional logró con mucho dolor alcanzar en la posguerra mundial". Y ha señalado que pese a que aquel orden dio "frutos irrenunciables, como la Declaración Universal de los DDHH" o la "construcción de la Europa unida", algunos de los "conflictos a los que hoy asistimos son, en realidad, consecuencia de sus limitaciones" y "defectos de diseño".

A renglón seguido, don Felipe ha aseverado que "es preciso renovar el orden mundial. Y es preciso hacerlo porque a las guerras y los conflictos, algunos tristemente familiares y cercanos como los de Ucrania y Oriente Próximo, o a los retos globales pendientes —pienso en la inaplazable transición energética— se suman nuevos motivos de inquietud, como las llamadas "amenazas híbridas" que ponen en jaque principios básicos como la seguridad, la soberanía o la integridad territorial".

Cuatro pilares en peligro

Por su parte, Pedro Sánchez ha señalado que "el orden consiste en establecer reglas, que sean justas y en evitar que otros decidan simplemente porque tienen más poder". El presidente ha centrado su discurso en cuatro pilares en peligro para las sociedades libres, como la quiebra del sistema multilateral; la economía y el comercio; la emergencia climática y el buen uso de la inteligencia artificial, ante una tecnología que avanza de una manera exponencial.

Sánchez ha realizado una ferviente defensa del sistema multilateral con "unos organismos que tienen que ser mucho más ágiles, mucho más eficaces, de una Justicia internacional capaz no solo de identificar un crimen, sino también de conseguir que tenga consecuencias y que por tanto no haya impunidad".

Asimismo, ha reconocido el "impacto en el coste de la vida" del alza de los precios del combustible. "Esa también es la factura del desorden que estamos pagando ya", ha agregado y, por ende, ha recordado la ampliación del Ejecutivo a esta protección para familias y empresas frente a la subida de precios. "Nosotros, por tanto, lo que estamos diciendo es no solamente no a la guerra, sino sí a los escudos sociales", ha apostillado.

Mientras que ha recordado que no es ajeno al "creciente uso de los aranceles como herramienta de coacción". Ante ello, ha recordado que, "en una guerra comercial no hay ganadores, sino que todos somos perdedores".

Frente a este modelo, sin mencionar a EEUU, ha defendido un sistema multilateral también en el comercio "basado en reglas, gestionado por la Organización Mundial del Comercio, que favorezca en especial a los países más necesitados, como en el actual marco de negociación comercial entre la Unión Europea y China". Con todo, afeó el déficit comercial de Europa con China asegurando que "no se puede asumir".

"Frente a Ormuz, sol, agua y viento"

También, respecto a la emergencia climática, Sánchez ha pedido "no ir para atrás" y ha hecho un juego de palabras: "Frente a Ormuz, sol, agua y viento". "Hemos pedido desde España que en los próximos presupuestos europeos haya un paquete importante de recursos para la adaptación, no solamente la mitigación, sino la adaptación a los efectos de la emergencia climática en nuestro continente", ha recalcado.

Y, sobre el último pilar, la inteligencia artificial, ha defendido "un despliegue responsable" de esta tecnología "y con capacidad de gobernarla por parte de las autoridades democráticas". Así, ha considerado "un error poner en manos del zorro el cuidado del gallinero" porque "esto no va de pactos voluntarios entre tecnooligarcas y de autorregulación, sino de obligaciones legales, de escrutinio público, de control social, de supervisión gubernamental y también de asunción de responsabilidades, incluso penales en caso de que estén jugando con el algoritmo".

Para afrontar todo ello, el presidente ha defendido un mayor presupuesto europeo porque "no podemos pedir a Europa más seguridad, más autonomía, más competitividad, más adaptación a la emergencia climática, más capacidad tecnológica mientras reducimos instrumentos para conseguirlas".

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