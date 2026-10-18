Varios muertos en un gran incendio en la base militar de Alberta, Canadá

Los detalles El fuego se propagó con gran rapidez más allá del área de entrenamiento de las instalaciones militares. Por el momento, no se ha concretado el número de víctimas y heridos.

Un incendio en la base militar de Wainwright, Alberta, Canadá, ha dejado víctimas mortales y heridos, según las autoridades canadienses. El fuego comenzó a las 16.00 horas y se expandió rápidamente fuera del área de entrenamiento. Las Fuerzas Armadas y el ministro de Defensa, David McGuinty, han confirmado las bajas, pero no han proporcionado cifras exactas. El primer ministro Mark Carney y la primera ministra de Alberta, Danielle Smith, han calificado el incendio de "significativo y trágico". Aunque el fuego está bajo control, se ha pedido a los residentes evitar la zona afectada. El incidente ha afectado el proceso de votación anticipada del referéndum de Alberta.

Las autoridades de Canadá han informado de un gran incendio desatado en la base militar de Wainwright, en la provincia occidental de Alberta, que ha dejado varios muertos y heridos.

El fuego comenzó alrededor de las 16.00 horas (hora local), según ha informado el Ejército canadiense en un comunicado, y se propagó con rapidez más allá del área de entrenamiento de las instalaciones militares. Pese a que las Fuerzas Armadas han notificado que el incidente se ha saldado con muertos y heridos, no han precisado el número de víctimas, ni han facilitado información adicional sobre su estado.

"Nuestra prioridad inmediata es brindar apoyo a los afectados y notificar a sus familiares. No confirmaremos los detalles sobre las bajas o los heridos hasta que se complete ese proceso", ha señalado la institución militar en su nota, recogida por la cadena 'CBC', en la que subraya que debe completarse la comunicación con los allegados antes de divulgar más datos.

Por su parte, el ministro de Defensa de Canadá, David McGuinty, ha confirmado que hubo víctimas mortales y heridos, pero no ha proporcionado más detalles por el momento y ha asegurado que el incendio está "siendo monitorizado muy de cerca", sin especificar si está bajo control, en declaraciones a la prensa recogidas por la cadena pública canadiense 'CBC'.

"Las Fuerzas Armadas canadienses, el Departamento de Defensa Nacional y los socios del gobierno federal, incluidos los de seguridad pública, están trabajando con el gobierno de Alberta y los gobiernos municipales para movilizar todo el apoyo necesario", ha declarado McGuinty.

Un incendio "significativo y trágico"

Asimismo, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha manifestado que "colabora estrechamente" con el Gobierno de Alberta, y, particularmente, con su primera ministra, Danielle Smith, quien ha calificado el incendio como "significativo y trágico". Ambos han trasladado su apoyo al personal afectado.

Además, el distrito municipal de Wainwright ha informado de que los servicios de emergencias están evaluando en este mismo momento "activamente la situación" y están trabajando para "proteger a las personas, los bienes y la infraestructura crítica de la zona".

Según han informado fuentes oficiales del distrito municipal de Wainwright, el incendio se encuentra ya bajo control. No obstante, pese a la evolución favorable, las autoridades han pedido a los residentes que permanezcan alejados del área afectada para mantener despejadas las vías de acceso y permitir el trabajo de los equipos de emergencia.

Las consecuencias del incendio han afectado también al proceso de votación anticipada del referéndum de Alberta, donde se ha procedido al cierre de un colegio electoral ubicado en el centro recreativo Wainwright Communiplex, tras recibir información sobre la rápida propagación del incendio desde las inmediaciones de la base militar hacia el distrito municipal.

La agencia electoral Elections Alberta ha atribuido el avance del fuego, en parte, a los fuertes vientos, que han aumentado el riesgo en el entorno de las instalaciones. Asimismo, ha asegurado que las urnas y el material electoral del centro están siendo trasladados de forma segura.

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