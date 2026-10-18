Francia no es un caso aislado: las protestas recorren Europa con barricadas incendiadas en Italia y fuerzas antiterroristas en Albania

¿Qué está pasando? Con el país galo en llamas, en Milán se ha producido una escalada de la violencia que ha acabado en enfrentamientos con la Policía. "Manifestarse es un derecho, pero incendiar nuestras calles no lo es", dice Meloni.

Francia no es un caso aislado en Europa, ya que las protestas en el país galo tienen eco en otras naciones del continente. En Italia, las manifestaciones en Milán contra la crisis de vivienda han derivado en violencia, con barricadas incendiadas y enfrentamientos con la Policía. La primera ministra, Giorgia Meloni, ha criticado los actos violentos, destacando el derecho a manifestarse pacíficamente. En Portugal, las protestas en Lisboa exigen aumentos salariales y de pensiones, mientras que en Albania, las manifestaciones en Tirana han dejado decenas de heridos, con demandas contra el coste de vida y la corrupción gubernamental.

Francia no es un caso aislado en Europa. No es una isla en mitad del mar o un oasis en medio del desierto. Porque las protestas que recorren el país galo, en unas movilizaciones estudiantiles a las que se han unido sindicatos y los 'chalecos amarillos', tienen su eco en otros lugares del Viejo Continente que, como en las calles francesas, han provocado caos y disturbios.

Es lo que ha pasado, por ejemplo, en Italia. En una ciudad de Milán donde ha habido barricadas incendiadas frente al Duomo y donde decenas de agentes antidisturbios han recurrido a los cañones de agua a presión para tratar de apagar los fuegos.

Todo, en medio de unas manifestaciones contra la crisis de vivienda que ha escalado en violencia y en enfrentamientos con la Policía.

Ante estos hechos, Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, ha cargado contra los episodios violentos: "Manifestarse en un derecho, pero incendiar nuestras ciudades no lo es".

"Tengo un gran respeto por las personas que se han manifestado de manera pacífica. Sean cuales sean sus ideas, la participación es la base de toda democracia sana", ha dicho.

En Portugal, hasta el Rossio

En Portugal, miles de personas han vuelto a salir a las calles de Lisboa para exigir aumentos salariales y de las pensiones. Reclaman un cambio de rumbo en las políticas del conservador Luís Montenegro en movilizaciones que han llegado hasta la plaza del Rossio. Las protestas se han extendido además a Oporto y Coimbra.

Además, todo ha coincidido con una nueva movilización por la vivienda, con gente instalando tiendas de campaña en la plaza del Rossio.

Fuerzas antiterroristas en Albania

En Albania, los enfrentamientos y protestas en Tirana han dejado decenas de heridos entre Policía y manifestantes por movilizaciones que han acabado con contenedores de basura incendiados y cócteles molotov lanzados contra los agentes.

Las protestas, que comenzaron para quejarse por el coste de la vida, las deficiencias de las instalaciones del sistema educativo y la corrupción del Gobierno, ha hecho movilizarse a fuerzas antiterroristas después de que los manifestantes incendiaran la sede del Supremo.

Asimismo ha habido una concentración en el bulevar de los Mártires de la Nación, frente a la sede del primer ministro, Edi Rama, cuya dimisión exigen los manifestantes. La Policía ha empleado medios antidisturbios para dispersar la protesta, incluidos cuatro cañones de agua.

Después de tener que abandonar la oficina del primer ministro, los manifestantes se han desplazado hasta el antiguo hotel Dajti, ahora sede del Banco de Albania, donde han prendido fuego a la entrada.

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