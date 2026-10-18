El mensaje racista de JD Vance en el que achaca la violencia en Francia a "la importación del tercer mundo en nombre de la diversidad"

¿Qué ha dicho? El vicepresidente de EEUU, una de las personas de mayor confianza de Trump ha culpado "a los liberales occidentales que importaron el tercer mundo" y avisa: "Es lo que los demócratas quieren para Estados Unidos".

JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, ha generado controversia al publicar en X un mensaje racista sobre los disturbios en Francia, atribuyéndolos a la política de diversidad y compasión de los liberales occidentales. Según Vance, estas políticas han importado problemas del "tercer mundo" sin considerar la asimilación, lo que ha desencadenado violencia. Ha instado a los estadounidenses a reflexionar de cara a las elecciones de medio mandato. Marine Le Pen, por su parte, ha culpado a la "extrema izquierda" de secuestrar legítimas reivindicaciones sociales. Las protestas en Francia, que han involucrado a estudiantes, sindicatos y 'chalecos amarillos', han resultado en más de 1.800 detenciones y numerosos heridos. El Ayuntamiento de Limoges ha sufrido un incendio significativo, aunque el alcalde asegura que el servicio público sigue intacto.

JD Vance, vicepresidente de EEUU, ha usado X para compartir un mensaje racista sobre lo que está sucediendo en Francia. Sobre los graves episodios de violencia que se están viviendo en el país galo y que han encontrado acomodo en las protestas estudiantiles convocadas desde hace días. Para él, para una de las manos derechas de Donald Trump, todo es debido a que "los liberales occidentales importaron el tercer mundo en nombre de la diversidad y la compasión".

Así se ha expresado el vicepresidente estadounidense: "Los liberales occidentales importaron el tercer mundo a Francia y a otros países en nombre de la diversidad y la compasión".

"Ignoraron preguntas fundamentales sobre la asimilación y la compatibilidad. Se les dijo que esto llevaría a esta situación pero no escucharon", insiste, mientras que llama a rezar por Francia, "un hermoso país de personas increíbles": "Rezo para que detengan esta locura antes de que ardan más cosas".

Para terminar, ha dejado un mensaje de cara a las próximas elecciones de medio mandato, aprovechando lo que está pasando en Francia: "Espero que los estadounidenses presten atención porque es el futuro que los demócratas del Congreso buscan para EEUU".

Le Pen culpa a la "extrema izquierda"

Por su parte, Marine Le Pen ha hablado de "reivindicaciones sociales legítimas" que, "una vez más, han sido tomadas como rehenes por la extrema izquierda": "Frente a esta estrategia incendiaria, los franceses que ya no pueden más con estar atrapados entre la austeridad y el mazazo fiscal del poder deben resistir un poco más".

"Los liberaremos de las políticas tóxicas y les protegeremos de la violencia de la extrema izquierda", ha concluido.

Francia, en llamas

Ambos mensajes llegan tras unas protestas estudiantiles a las que se han sumado los sindicatos y también los llamados 'chalecos amarillos'. En ellas, se han producido más de 1.800 detenciones y, debido a los enfrentamientos entre manifestantes y agentes, hay 500 policías y bomberos heridos. Además, una persona ha perdido la mano al explotarle una granada y otra ha muerto en París por una parada cardiorrespiratoria.

El Ayuntamiento de Limoges, mientras, ha quedado "destruido" según informa el alcalde Guillaume Guérin tras un incendio que comenzó en la planta baja y que se expandió a la superior.

"Han destruido un edificio que los habitantes de Limoges aman, pero no han destruido el servicio público. Es un monumento que arde, pero no la República", ha afirmado.

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