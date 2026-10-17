Mentes AMI reúne a más de mil docentes para reflexionar sobre los retos de la educación en la era digital

El contexto El encuentro busca ofrecer herramientas a los profesionales de la educación para afrontar los cambios que plantea la transformación digital y acompañar a niños y jóvenes en un contexto en el que las redes sociales y la inteligencia artificial tienen cada vez más presencia.

La quinta edición de Mentes AMI, organizada por la Fundación Atresmedia, reunió a más de 1.000 docentes en un evento centrado en los desafíos de la educación en un entorno digitalizado. Se destacó la importancia de la alfabetización mediática y el pensamiento crítico, así como el papel crucial del profesorado frente a las nuevas tecnologías. Patricia Pérez, directora de la Fundación Atresmedia, subrayó la necesidad de impulsar la alfabetización mediática, mientras que Paula Calderón enfatizó la formación docente para fomentar el pensamiento crítico en los alumnos. Además, Segundo Píriz abogó por el uso de la inteligencia artificial para mejorar la convivencia y el aprendizaje colaborativo. El evento, conducido por Marina Valdés y Javier Gallego, reafirmó la centralidad del profesorado en el debate educativo actual.

La comunidad educativa se ha reunido este sábado en la quinta edición de Mentes AMI, el encuentro organizado por la Fundación Atresmedia para reflexionar sobre los grandes desafíos de la educación en un entorno cada vez más digitalizado. Una cita que ha congregado a más de 1.000 docentes de toda España y que ha puesto el foco en la importancia de la alfabetización mediática, el pensamiento crítico y el papel del profesorado ante las nuevas tecnologías.

El encuentro busca ofrecer herramientas a los profesionales de la educación para afrontar los cambios que plantea la transformación digital y acompañar a niños y jóvenes en un contexto en el que las redes sociales y la inteligencia artificial tienen cada vez más presencia.

"Es fundamental impulsar la alfabetización mediática porque los niños y los jóvenes viven, aprenden, desarrollan su propia identidad dentro de este entorno", ha señalado Patricia Pérez, directora general corporativa de Atresmedia y directora de la Fundación Atresmedia.

Durante la jornada, distintos referentes del ámbito educativo han abordado algunos de los principales desafíos a los que se enfrentan las aulas, desde los riesgos asociados a la exposición en redes sociales hasta las oportunidades y dificultades que plantea el uso de la inteligencia artificial en la enseñanza.

En este sentido, Paula Calderón, subdirectora de Platino EDUCA, ha destacado la importancia de proporcionar formación a los docentes para que puedan trasladar esos conocimientos a sus alumnos y ayudarles a desarrollar una mirada crítica: "Ayudar al profesorado a formarse para que se lo trasladen a los jóvenes y puedan desarrollar un pensamiento crítico".

La incorporación de nuevas herramientas tecnológicas también exige repensar el acompañamiento que reciben los estudiantes. Segundo Píriz, rector de UNIE Universidad, ha defendido que estas herramientas, incluida la inteligencia artificial, pueden contribuir a facilitar la convivencia y el trabajo colaborativo en el aula cuando se utilizan como apoyo al aprendizaje.

El evento, conducido por los periodistas Marina Valdés y Javier Gallego, ha vuelto a situar a los profesores en el centro del debate educativo. En un escenario de transformación constante, la formación del profesorado y su capacidad para orientar a los jóvenes se consolidan como elementos clave para afrontar los retos de la educación digital.

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