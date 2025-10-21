La Casa Blanca descarta ahora una reunión entre Trump y Putin "en un futuro inmediato" y cancela la cumbre en Budapest

Donald Trump y Vladímir Putin, sonrientes en Alaska antes de su reunión

El contexto La decisión llega un día después de la conversación entre Marco Rubio y Sergei Lavrov que ambos calificaron de "productiva".

La Casa Blanca ha anunciado que "no hay planes para que el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ruso Vladímir Putin se reúnan en el futuro inmediato".

La noticia ha llegado días después de que Trump hablase de otra cumbre con su homólogo ruso, que tenía previsto celebrarse próximamente en Budapest.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, tampoco tienen previsto reunirse en persona, ha asegurado un alto funcionario estadounidense.

El lunes, hablaron por teléfono para empezar con los preparativos de la reunión en Hungría y aseguraron que su llamada fue "productiva".

Rusia ha rechazado este martes la petición de alto el fuego de Trump en la línea del frente actual en Ucrania. Lavrov ha afirmado que esa exigencia, "que repentinamente ha vuelto a ser tema de discusión", es contraria a lo acordado en la cumbre celebrada en Alaska el pasado agosto entre ambos mandatarios.

Entonces, Trump abandonó su objetivo de que Rusia cesase los combates antes de las negociaciones de paz.

"Si simplemente nos detenemos, significa olvidar las causas profundas de este conflicto, que la administración estadounidense comprendió claramente. Me refiero a garantizar el estatus de Ucrania como país no alineado y no nuclear, lo que implica abstenerse de cualquier intento de incorporarla a la OTAN", ha dicho Lavrov en declaraciones recogidas por 'The Washington Post'.

*NOTICIA EN AMPLIACIÓN.

