JD Vance ordena al Ejército elevar el caudal de un río en Ohio para 'regalarse' un paseo en kayak con su familia

El contexto El vicepresidente se ha llevado muchas críticas debido a los recortes de Trump al presupuesto a los parques nacionales del país.

JD Vance, vicepresidente de EE.UU. y mano derecha de Donald Trump, vuelve a estar en el centro de la polémica tras ordenar al Ejército aumentar el caudal de un río en Ohio para celebrar su cumpleaños con un paseo en kayak. Según datos del Servicio Geológico de EE.UU., hubo un aumento repentino del nivel del río y una disminución en la elevación del lago de donde se tomó el agua. La solicitud fue para garantizar la "navegación segura" de su equipo de seguridad, pero generó críticas debido a los recortes de Trump a los parques nacionales. Trump ha elogiado a Vance como posible sucesor, aunque este minimiza las especulaciones sobre su futuro político.

JD Vance lo ha vuelto a hacer. El vicepresidente de EEUU, la mano derecha de Donald Trump en su segundo mandato en la Casa Blanca, está de nuevo en el foco de la polémica por, otra vez, unas vacaciones junto a su familia. El motivo, la orden que dio al Ejército para subir el caudal de un río en Ohio para dar un paseo en kayak.

Para que él, durante el día de su cumpleaños, pudiera disfrutar y celebrar junto a los suyos de un paseo por estas aguas.

Y dicho, u ordenado, y hecho. Tal y como muestran datos públicos del Servicio Geológico de EEUU, hay un aumento repentino del nivel del río y la disminución de la elevación del lago de donde cogieron el agua para elevar el caudal correspondiente durante los primeros días de agosto.

La solicitud, se informa, se hizo para garantizar la "navegación segura" del equipo de seguridad de Vance... pero casualmente trajo consigo unas condiciones perfectas para un paseo en kayak.

Claro está, las críticas no han tardado en llegar. El motivo, los recortes de Trump al presupuesto a los parques nacionales del país y el hecho de que el presidente haya alzado a JD Vance como su posible sucesor tan solo tres días después de esta excursión.

¿El sucesor de Trump?

"Sin duda que está haciendo un gran trabajo. Sería, probablemente, el favorito en estos momentos", ha expresado Trump sobre las opciones de JD Vance a liderar la candidatura republicana.

Mientras, el vicepresidente estadounidense ha tratado de quitar hierro a esta frase de Trump. "No quiero hablar de nimiedades en esta gran casa. Creo que mi opinión sobre la política de 2028 es que ni siquiera estoy centrado en las elecciones de 2026. Menos aún en las de dos años después".