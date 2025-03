Irán rechaza la propuesta de Trump y no negociará un acuerdo de armas nucleares con Estados Unidos

No habrá conversaciones

No habrá acuerdo nuclear entre Irán y Estados Unidos. El líder supremo del país asiático, Ali Jamenei, ha rechazado el ofrecimiento de Donald Trump de entablar negociaciones entre ambas naciones para llegar a un acuerdo sobre armas nucleares negando que vayan a aceptar las exigencias estadounidenses.

El presidente republicano aseguró en una entrevista este viernes que esperaba "que vayan a negociar, porque va a ser mucho mejor para Irán" y, si no, le ha advertido de que se atengan a las consecuencias en una carta que envió a Ali Jamenei para intentar comenzar a negociar. "Les he escrito una carta diciendo que espero que negocien, porque si tenemos que entrar militarmente, va a ser algo terrible para ellos. Hay dos maneras de manejar a Irán: militarmente, o haces un trato", aseveró.

De hecho, con esta oferta de acuerdo, el republicano también señaló que Estados Unidos no puede "permitir que tengan un arma nuclear", haciendo referencia a Irán y de ahí el ofrecimiento a iniciar conversaciones sobre un posible acuerdo de armas nucleares.

Ya este sábado, el líder supremo de Irán ha avanzado que no aceptará las demandas de países que insisten en negociar: "La insistencia de algunos gobiernos abusivos en entablar negociaciones no tiene como objetivo resolver los problemas, sino más bien imponer su dominio e imponer sus demandas. La República Islámica de Irán, sin duda, no aceptará sus demandas (de Trump)".

Por otro lado, Jamenei ha criticado "los dobles estándares" de Occidente y ha señalado que los principios occidentales son contrarios a los islámicos. "No podemos seguir los principios de la civilización Occidental en cuestiones políticas y económicas", ha añadido.

Este episodio solo hace sumar un nuevo choque en la ya de por sí tensa relación entre Estados Unidos e Irán. Con el inicio de su segundo mandato, Trump ha reimpuesto la llamada política de "máxima presión" contra Irán y aprobado nuevas sanciones para cortar la venta de petróleo iraní. En respuesta, Irán ya había rechazado la posibilidad de negociar al considerar que hablar con Washington "no es sabio, no es inteligente y no es honorable".