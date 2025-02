Cuándo empieza el Ramadán 2025 y en qué fecha cae el Eid al Fitr

En España, hay cerca de 3 millones de musulmanes, lo que supone que alrededor del 5,1% de la población es musulmana, según un estudio de la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE) y el Observatorio Andalusí publicado a finales de 2023. Del total de musulmanes residentes en España, 1,3 millones son extranjeros (el 55%) y algo más de un millón son españoles (el 45%).

La llegada del Ramadán es un acontecimiento esperado para los musulmanes practicantes, que encuentran en este mes un tiempo de ayuno, reflexión espiritual y conexión con Dios y la comunidad.

La fecha en la que se celebra Ramadán varía porque depende del calendario lunar islámico, que tiene 354 días, a diferencia del calendario gregoriano de 365 días. Esto hace que el Ramadán se adelante aproximadamente 10 días cada vez en relación con el calendario solar.

Así, todos los años cambia el día de comienzo del mes de Ramadán y su finalización, cuando tiene lugar una de las dos grandes fiestas oficiales del calendario islámico: el Eid al Fitr.

En este artículo te contamos cuándo cae Ramadán en 2025 y por qué se celebra, qué es el Eid al Fitr exactamente y algunas curiosidades sobre esta religión que practica el 4,9% de la población europea.

Cuando empieza el Ramadán en 2025

Aunque parezca confuso, lo cierto es que no se puede asegurar con antelación cuándo empieza el Ramadán. De hecho, las controversias y debates sobre este tema suelen repetirse cada año en la comunidad musulmana.

Cómo se decide la fecha del Ramadán

El quid de la cuestión reside en que para señalar el comienzo del mes se debe realizar el avistamiento del creciente lunar, es decir, hay que ver el creciente lunar a simple vista. Este proceso de observación puede variar según las condiciones atmosféricas y la posición en el globo terráqueo. En Arabia Saudí existe un comité encargado de buscar en el cielo la luna creciente del noveno mes lunar, pero no todos los países lo siguen de la misma manera.

El hecho es que el Ramadán puede comenzar en fechas diferentes según el país. Por ejemplo, en Indonesia podría empezar un día antes que en Marruecos. Es habitual que incluso en Marruecos y España, pese a la relativa cercanía geográfica, el comienzo de Ramadán se establezca en fechas diferentes, ya que depende del criterio se siga para determinar si la luna nueva ha llegado o no. Cada país o comunidad musulmana sigue una autoridad religiosa específica, que puede adoptar una posición diferente sobre cuándo inicia el mes.

Por otro lado, lo cierto es que mediante cálculos científicos se puede determinar con precisión la aparición del creciente lunar, sin necesidad de observarlo físicamente. Y este criterio también es seguido por algunos países, pero otros consideran que los métodos modernos no deben reemplazar la tradición del avistamiento visual.

Fecha del inicio de Ramadán 2025 en España

En este contexto, los musulmanes esperan la confirmación oficial de la llegada del mes del Ramadán durante la llamada 'Noche de la Duda', que es la noche anterior al posible inicio del mes, cuando se observa el cielo para confirmar la visibilidad de la luna creciente. La Gran Mezquita de París, una de las principales instituciones entre los musulmanes europeos, ha anunciado que la 'Noche de la Duda' tendrá lugar el 28 de febrero de 2025 a las 18.00 horas. Si se logra ver, el ayuno empezará al alba.

Dicho todo lo anterior, según las previsiones, el Ramadán 2025 en España comenzará el sábado 1 de marzo de 2025 y finalizará el domingo 30 de marzo de 2025. Pero también puede que vaya del 28 de febrero al 29 de marzo.

Qué es y qué se hace en Ramadán

Ramadán es el nombre que tiene el noveno mes del calendario islámico. Se trata de un tiempo muy especial para los musulmanes en el que tienen prescrito hacer ayuno durante todas las horas de sol. Ramadán es conocido como el mes del ayuno, pero en realidad la celebración va más allá de dejar de comer, beber, fumar y mantener relaciones sexuales durante el día.

El Ramadán favorece la purificación personal, reflexión y fortalecimiento de la fe. Implica tratar de mejorar el carácter, esforzarse en eliminar cualquier hábito perjudicial, evitar la más mínima obra negativa (participar en una trifulca o insultar puede suponer romper el estado de ayuno).

Tarawih, la oración de las noches de Ramadán

El mes de Ramadán también es un tiempo de intensa espiritualidad en el que se trabaja para reforzar la disciplina. Los creyentes aumentan sus oraciones voluntarias, dedican más tiempo a la lectura del Corán y buscan fortalecer su conexión con Alá.

Además, en las noches de Ramadán se hace una oración especial en las mezquitas (también se puede rezar en casa) llamada Tarawih. Este rezo tiene lugar después de la oración nocturna obligatoria (Isha), que es la quinta del día. Durante el Tarawih, se suele recitar una parte del Corán cada noche, con el objetivo de completar la recitación del Corán entero durante el mes.

Ayuno, generosidad y compasión

El ayuno es uno de los cinco pilares del islam y tiene como objetivo fomentar la reflexión espiritual, la gratitud y la empatía. Es un tiempo en el que se fortalece la unidad comunitaria. Al atardecer, las familias y comunidades suelen reunirse para romper el ayuno con una comida llamada iftar. Muchas mezquitas y organizaciones islámicas organizan iftares comunitarios para fortalecer los lazos sociales.

Otro de los aspectos clave del mes de Ramadán es la generosidad y la compasión. Se anima a los musulmanes a incrementar sus actos de caridad y a compartir con los menos afortunados.

Varias musulmanas, durante una oración.

Quién ayuna en Ramadán y por qué se hace

El Ramadán es tan importante para los musulmanes porque es el mes en el que el Corán, el libro sagrado del islam, comenzó a ser relevado al Profeta Muhammad (Mahoma, como su nombre ha quedado trasladado en castellano).

El ayuno se prescribe en el Corán en laSura Al-Baqarah (La Vaca), en los versículos del 183 al 185. El versículo 183 habla del ayuno en sí mismo, mientras que el versículo 185 menciona explícitamente el mes de Ramadán.

El versículo 183 de la Sura Al-Baqarah dice, según traducción del árabe al español: "¡Oh, creyentes! Se les prescribe el ayuno al igual que fue prescrito a quienes los precedieron, para que alcancen la piedad".

El número 184 añade: "[El ayuno es] un número limitado de días. Y quien de entre vosotros esté enfermo o de viaje, [que ayune] un número igual de días posteriores. Y para quienes les sea muy difícil [ayunar], hay una compensación: alimentar a un necesitado. Y quien haga voluntariamente el bien, será mejor para él. Y ayunar es mejor para vosotros, si supierais."

Qué personas están exentas de ayunar en Ramadán

El versículo 185 dice: "En el mes de Ramadán fue revelado el Corán como guía para la humanidad y evidencia de la guía y el criterio. Quien presencie la llegada de [la Luna nueva de] el mes deberá ayunar, pero quien esté enfermo o de viaje [y no ayune] deberá reponer posteriormente los días no ayunados y así completar el mes. Dios desea facilitarles las cosas y no dificultárselas; alaben y agradezcan a Dios por haberlos guiado".

Este versículo, además de ordenar el ayuno durante Ramadán, explica la importancia de este mes como el período en el que se reveló el Corán. Además, el versículo 184 proporciona detalles sobre quiénes están exentos del ayuno y cómo compensarlo.

Es importante destacar que existen excepciones al ayuno para ciertos grupos, como mujeres embarazadas o en período de lactancia, niños, ancianos y personas con condiciones médicas específicas. Esto refleja la flexibilidad del islam en considerar las necesidades individuales.

Por qué se ayuna en Ramadán

Similar a la religión católica durante el periodo de Cuaresma, según la tradición islámica, a quienes ayunan con sinceridad les son perdonadas las faltas. Esto no aparece de manera literal en el Corán, pero la creencia se basa en hadices (dichos) del Profeta Muhammad y en la interpretación de los eruditos islámicos sobre los versículos coránicos. Según se recoge en el libro de hadices recopilados por Al Bujari, 1910; Muslim, 760, Alá habría dicho: "A quien ayune durante Ramadán con fe y devoción, Allah le perdonará sus faltas anteriores".

Así, según el islam, el ayuno es considerado con un acto de adoración muy apreciado por Alá. Implica una sinceridad total, ya que nadie puede ver si realmente se está ayunando. La persona creyente renuncia a sus deseos por Alá, se aleja de lo prohibido y todo lo que le perjudica y es un entrenamiento para la resistencia ante la dificultad física y mental.

Sin embargo, en el islam el ayuno de Ramadán no es considerado como un medio para la expiación o purgación del pecado, sino que su principal objetivo es el de acercarse a Dios.

Cuándo es el Eid al Fitr

El Eid al-Fitr es la festividad que marca el final del Ramadán. Esta celebración comienza al anochecer del último día de Ramadán y dura tres días en países de mayoría musulmana.

A primera hora del primer día de Shawwal (el décimo mes del calendario islámico), los fieles se reúnen para realizar una oración colectiva, la oración del Eid.

Un aspecto fundamental de esta festividad es el Zakat al-Fitr, una forma de caridad obligatoria para los musulmanes que tienen recursos suficientes. Esta contribución, equivalente a aproximadamente 5 euros por persona, debe realizarse antes de la oración del Eid. El propósito es asegurar que todos los miembros de la comunidad, incluso los más necesitados, puedan participar en las celebraciones.

El Zakat al-Fitr en 2025 tendrá lugar el 30 o el 31 de marzo, dependiendo del avistamiento lunar. Son tres días de alegría y agradecimiento. Es una fiesta que refleja la importancia de la fe, la comunidad y la empatía en la tradición islámica, valores que unen a millones de musulmanes en España y en todo el mundo.