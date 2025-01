Miles de palestinos vuelven al norte de la Franja de Gaza con el permiso de Israel tras un año de terror

Ha sido la imagen del día en todo el mundo. Este lunes, 27 de enero de 2025, hemos asistido a una de las imágenes más esperadas: el retorno de miles de Palestinos a su tierra arrasada; han vuelto -muchos de ellos entre lágrimas y emoción desbordada- al norte de Gaza. Pero la amenaza no desaparece, ni mucho menos: en las últimas horas, el presidente de Estados Unidos ha propuesto "limpiar" la Franja forzando el envío de millón y medio de personas a Egipto y Jordania. Esta ha sido, no obstante, la respuesta de los palestinos: regresar a su tierra aun sabiendo que, en lugar de sus hogares, les esperan sólo escombros.

Tras un avance en las negociaciones de rehenes, Israel ha habilitado pasos fronterizos para que los desplazados puedan volver a sus hogares. Todo después de que Hamás aceptara entregar a rehenes como moneda de cambio. La apertura del Corredor Netzarim ha permitido que más de 650.000 palestinos puedan regresar a sus casas. Ha tenido que pasar un año, dos meses y 18 días para que pudieran hacerlo. En aquel momento, miles de gazatíes se vieron obligados a huir del norte de Franja buscando refugio de los ataques aéreos israelíes y los feroces combates terrestres.

Ahora, ancianos, madres y niños vuelven cargados con las pocas pertenencias que les quedan. Algunos lo han perdido absolutamente todo en una de las mayores tragedias que se han vivido en los últimos tiempos. Una tragedia que todavía no acaba, a la vista de los últimos movimientos políticos. Este respiro para los palestinos podría no durar demasiado si Donald Trump ejecuta el plan señalado al principio de estas líneas. Esto es lo que ha manifestado recientemente: "Quiero que Egipto se lleve a gente y quiero que Jordania se lleve a gente. Estamos hablando de, probablemente, un millón y medio de personas. Simplemente, limpiamos todo el lugar".

"Ya no hay disimulo, la idea es que Israel se pueda hacer con todo el control. Esto es destruir el principio de la solución de los dos Estados" Pedro Rodríguez (analista político)

Según el magnate republicano, ese millón y medio de palestinos, que supone más del 70% de la población de la Franja, tienen que ser reubicados en Egipto y Jordania, dos países que ya cuentan con millones de refugiados en su territorio. La iniciativa encaja perfectamente con los intereses de los sectores más radicales del gobierno de Netanyahu y sus ambiciones colonas de repoblar la Franja. Pero la idea del mandatario norteamericano no convence: Egipto ha sido el primero de los países afectados en rechazar férreamente la propuesta.

"Ya no hay disimulo. La idea es que Israel se pueda hacer con todo el control. Esto es destruir el principio de la solución de los dos Estados", ha denunciado, en declaraciones a laSexta, el profesor y analista de política internacional Pedro Rodríguez. En esta línea, cabe recordar que el desplazamiento forzoso de miles de personas es crimen de lesa humanidad, según las leyes del derecho internacional. La ONU recuerda que "el desplazamiento interno afecta a unos 25 millones de personas en todo el mundo” y que “cada vez más se reconoce como uno de los fenómenos más trágicos del mundo contemporáneo”.

A pesar de los planes de Trump y de que en la zona norte de la Franja apenas quedan hogares en pie, los más afortunados han podido encontrar allí lo más importante: familiares a los que, en muchas ocasiones, hace un año que no ven. Y entre esos reencuentros se ha dado el de un padre con su hija, quien no ha podido contener el llanto mientras le decía: “¡Papá, no me sueltes!”. También entre sonrisas cómplices por parte de ambos, la niña no quiere soltar a su padre; 15 meses han estado soñando con ese momento. La pequeña tuvo huir y refugiarse en el sur de la franja tras el inició de la invasión y el asedio de Israel.