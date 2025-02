Netanyahu advierte que "si Hamás no devuelve a los rehenes el sábado al mediodía" la guerra volverá y "el alto el fuego terminará" en Gaza

Tras convocar este martes al gabinete de seguridad durante cuatro horas, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha asegurado este martes que si Hamás no libera a los rehenes antes del sábado 15 de febrero al mediodía, Israel volverá a iniciar una ofensiva armada en la Franja de Gaza, poniendo fin así al acuerdo de alto el fuego que alcanzaron su gobierno y el grupo.

"La decisión que aprobé por unanimidad en el gabinete es esta: Si Hamás no devuelve a nuestros rehenes antes del sábado al mediodía, el alto el fuego terminará y el ejército volverá a combatir intensamente hasta que Hamás sea finalmente derrotado", ha asegurado Netanyahu en un vídeo, sin especificar si se refiere a los tres cautivos cuya liberación estaba prevista para este sábado o a los nueve de la primera fase aún con vida.

La advertencia de Netanyahu llega después de que las Brigadas al Qasam, el brazo armado del grupo islámico, anunciaran este lunes haber suspendido el siguiente intercambio debido a las "violaciones del enemigo" de los términos del acuerdo de alto el fuego. Una situación que además se ve agravada por las polémicas ideas que el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, plantea para el enclave palestino.

Precisamente, el anuncio de Netanyahu coincide con las palabras que el republicano había hecho previamente respecto a la paralización de liberación de rehenes. Desde el despacho oval, aseguró que de no darse esa liberación sería "un momento apropiado" para que "estalle el infierno": "Yo diría que deberían ser devueltos a las 12 del sábado, y si no se devuelven, todos, no a cuentagotas, no a dos, uno, tres, cuatro y dos. Sábado a las 12 en punto, y después de eso, yo diría, se va a desatar el infierno", insistía Trump.