Netanyahu y Trump, unidos para tomar Gaza: advierten que "abrirán las puertas del infierno" si no se devuelven todos los rehenes

La reanudación de la guerra en Gaza es una posibilidad. Así de claro lo han dejado el presidente israelí, Benjamin Netanyahu, y el Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, tras la reunión que ambos han mantenido en Jerusalén en la que han destacado la "cooperación total" entre ambos países y también han señalado a Irán como amenaza común.

Netanyahu ha comenzado su comparecencia tras la reunión aseverando la "total cooperación" que asegura mantener con su homólogo estadounidense, Donald Trump. "Contrariamente a lo que se publica, el presidente Trump y yo estamos trabajando en total cooperación y coordinación".

Aunque no ha querido desvelar la estrategia y cooperación en la que trabajan, Netanyahu y Marco Rubio han avisado que la reanudación de la guerra es una posibilidad si Hamás no libera "hasta el último" de los rehenes: "Tenemos una estrategia compartida que no siempre es posible detallar al público, incluido cuándo se abrirán las puertas del infierno (la vuelta de la guerra)".

En la comparecencia también participó Rubio, que ha vuelto a insistir que Hamás debe ser "eliminado y erradicado". "Hamás no puede continuar como ni como fuerza militar ni como gobierno de Gaza porque ambos amenazan a Israel con el uso de la violencia. La paz es imposible", ha manifestado.

Otro punto en común extraído del encuentro es que ambos países también ponen su foco en Irán, al que consideran una amenaza, y que están de acuerdo en "que no se debe permitir que los ayatolás tengan armas nucleares", según declaraciones recogidas por la prensa hebrea, y que "la agresión de Irán en la región tiene que ser revertida".

De hecho, el estadounidense ha señalado que Irán es la "principal fuerza de desestabilización de la región". "Cuando hablamos de Hamás, de Hizbulá en Líbano, de las milicias de Irak, el tema común es Irán. Y, cuando digo Irán, digo su régimen, uno que su propia gente no respalda", ha declarado Rubio antes de insistir una vez más que Irán no puede acceder a un arma nuclear.

Por último, tanto Rubio como Netanyahu han celebrado igualmente el "atrevido" plan de Donald Trump para expulsar a los gazatíes a otros países para facilitar la reconstrucción de Gaza. "Se trata de una poderosa visión de futuro", ha añadido Netanyahu, "y hablaremos para saber cómo podemos trabajar juntos a la hora de garantizar que se convierte en realidad".