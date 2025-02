Israel acusa a Hamás de entregar un cuerpo que no es de ningún rehén: "Es más que una violación flagrante del acuerdo"

El Ejército israelí asegura que uno de los cuatro cuerpos que Hamás le entregó este jueves no es el de Shiri Bibas ni corresponde con ningún otro rehén, lo que considera "una violación de la mayor gravedad" del acuerdo por parte del grupo islamista. Las pruebas forenses sí que han identificado dos de los otros cuerpos como los de los niños Kfir y Ariel, hijos de Bibas.

A través de un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel han indicado en la madrugada de este viernes que "según la evaluación de funcionarios profesionales, basada en la información de inteligencia disponible y los hallazgos forenses del proceso de identificación, Ariel y Kfir Bibas fueron brutalmente asesinados por terroristas en cautiverio en noviembre de 2023".

A su vez, han determinado que "el cuerpo adicional recibido no es el de Shiri Bibas y no se encontró ninguna coincidencia con ningún otro rehén". "Se trata de un cuerpo anónimo y no identificado", afirman las fuerzas israelíes, que denuncian que "se trata de una violación de la mayor gravedad por parte de la organización terrorista Hamás, que está obligada en virtud del acuerdo a devolver a los cuatro rehenes fallecidos". "Exigimos que Hamás devuelva a Shiri a su país junto con todos nuestros rehenes", añaden.

"Ariel Bibas tenía cuatro años en el momento de su muerte y Kfir Bibas tenía 10 meses en el momento de su muerte. Fueron secuestrados junto con su madre, Shiri Bibas, de su hogar en Nir Oz. Yarden Bibas, el padre de Ariel y Kfir, salió a protegerlos y fue secuestrado antes del secuestro de Shiri y los niños. Yarden regresó como parte del acuerdo para la devolución de los rehenes el 1 de febrero de 2025", recuerdan las FDI.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores israelí ha aseverado que esto "es mucho más que una violación flagrante del acuerdo". "No encontraréis niveles similares de enfermedad y maldad como en Hamás", sostiene en un mensaje en la red social X.

"Hamás secuestró y asesinó brutalmente a Kfir Bibas, un bebé de 10 meses, y a su hermano, Ariel Bibas, un niño de cuatro años. Hamás se niega a devolver a su madre, Shiri Bibas. En lugar de ello, Hamas intentó engañarlos enviando un cuerpo no identificado y afirmando falsamente que se trataba de Shiri Bibas", agrega. "Es mucho más que una violación flagrante del acuerdo. Es repugnante. Es el enemigo al que nos enfrentamos y hay que erradicarlo", añade.

Además de los integrantes de la familia Bibas, Hamás entregó este jueves el cuerpo de Oded Lifshitz, tenía 83 años cuando fue secuestrado en los ataques del 7 de octubre de 2023. En su caso, su familia sí ha confirmado que los restos mortales entregados corresponden con los de Oded.

"Recibimos con profundo dolor la noticia oficial y amarga que confirma la identificación del cuerpo de nuestro amado Oded. Han terminado 503 días de agonía e incertidumbre. Habíamos esperado y rezado mucho por un desenlace diferente", aseguró la familia en un comunicado divulgado por el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos y recogido por Efe.

Desfile de ataúdes

Hamás entregó los cuerpos en una ceremonia en el sur de Gaza, donde los milicianos palestinos dispusieron los cuatro ataúdes, cada uno con el nombre de un rehén, sobre un escenario con un cartel que decía "El criminal de guerra Netanyahu y su armada nazi les mataron con misiles desde aviones sionistas" junto a una imagen del primer ministro israelí caricaturizado con colmillos y manchas de sangre.

Una exhibición que ha recibido críticas por parte del secretario general de la ONU, António Guterres, que ha condenado "el desfile de cadáveres y la exhibición de los ataúdes de los rehenes israelíes fallecidos por parte de Hamás". "Según el derecho internacional, cualquier entrega de los restos de los fallecidos debe cumplir con la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes, garantizando el respeto a la dignidad de los fallecidos y sus familiares", ha recalcado en la red social X.