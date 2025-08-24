Los ataques ucranianos a las refinerías rusas provocan una crisis del combustible en el país, con su precio en máximos históricos

Mientras tanto... En Rusia, hay una imagen nunca vista: la de colas kilométricas en las gasolineras.

Los ataques ucranianos a refinerías rusas están generando escasez de combustible y precios récord en Rusia, provocando colas sin precedentes en sus gasolineras. Ucrania, utilizando drones con capacidad de hasta 90 kilos de explosivos y un alcance de 3.000 kilómetros, busca debilitar la infraestructura energética rusa como parte de una estrategia para imponer costes y forzar negociaciones, según el analista Guillermo Pulido. La producción de armamento ucraniano, clave para su independencia, se ve reforzada por el apoyo internacional. Canadá ha prometido 1.000 millones de dólares en ayuda militar, y Trump ha autorizado el envío de misiles para fortalecer los ataques ucranianos en territorio ruso.

Los constantes ataques ucranianos a las refinerías rusas están provocando que haya colas kilométricas en las gasolineras rusas, una imagen nunca vista hasta ahora. El combustible empieza a escasear en algunas regiones y su precio al por mayor ya está en máximos históricos.

Y es que Ucrania ataca una y otra vez a las centrales de petróleo, que arden durante días, para que no puedan recuperarse. Quizás esta sea la carta que Trump decía que le faltaba a Zelenski. De esta forma, el ataque con drones a las refinerías hace que el combustible se agote y se encarezca, así que este puede ser el as que esté jugando Ucrania.

En este sentido, el politólogo analista de Defensa Guillermo Pulido señala que "puede ser una estrategia de imposición de costes, para que se llegue a un punto en el que ya no les compense seguir atacando y, por tanto, desista en los ataques y pueda llegar a negociar".

Drones con hasta 90 kilos de carga explosiva

Después de tres años y medio de invasión, Ucrania ha logrado fabricar en grandes cantidades sus propios drones de largo alcance, con hasta 90 kilos de carga explosiva. Ahora, trabajan desarrollando misiles para sofisticar sus ataques. "El alcance máximo confirmado es de 3.000 kilómetros", destaca al respecto Iryna Terekh, directora técnica de 'Fire Point', a lo que añade que "la producción de armas ucranianas es una gran garantía de la independencia de Ucrania".

Precisamente, el primer ministro canadiense, Mark Carney, ha prometido este domingo a Kyiv el envío de ayuda militar por 1.000 millones de dólares. Y, según el 'Wall Street Journal', Trump ha autorizado el envío de misiles, con los que Ucrania podrá atacar objetivos en Rusia.