Ucrania, agotada: los ataques rusos se intensifican en los últimos meses y dejan ya más de 13.580 civiles muertos

Una joven ucraniana expresa su desesperación ante los bombardeos rusos que se han vuelto rutinarios en zonas residenciales, tras casi tres años y medio de invasión. Los ciudadanos ucranianos viven en condiciones extremas, agotados por el constante terror que generan las sirenas de alerta en las calles. Aunque inicialmente apoyaban la resistencia, ahora suplican por el fin de la guerra, deseando paz y normalidad, como expresa un ciudadano que anhela que los niños vuelvan a la escuela. Los ataques y el gasto militar han aumentado, especialmente desde que Donald Trump asumió la presidencia. Este sábado, Trump anunció una reunión con el líder ruso en Alaska para discutir la guerra.

"Deben dejar de matarnos". Esta es la frase de una joven ucraniana que vive cada día con el miedo de sufrir un bombardeo por parte del Ejército ruso en su domicilio. Los ataques a zonas residenciales donde habitan civiles se han convertido en casi rutinarios.

Tras casi tres años y medio de invasión, los ataques no cesan e incluso se han intensificado en los últimos meses. Tanto es así que la población de Ucraniaasegura estar agotada de vivir el terror en las calles de cada ciudad cuando suena una sirena.

"Sobrevivimos, no sé cómo, pero sobrevivimos", desvela una mujer. Los ciudadanos viven en condiciones extremas en un contexto de guerra impulsado por el líder ruso Vladímir Putin.

Aunque cuando comenzó el conflicto los ucranianos apoyaban la resistencia de su país, ha llegado un punto en el que lo único que piden e incluso suplican es el fin de la guerra. "Quiero paz. Quiero que todos los que aún puedan regresar regresen con vida. Y quiero paz. Quiero que los niños vayan a la escuela. Quiero que todo esté bien", indica un ciudadano. Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), la ofensiva ha dejado ya, al menos, 13.580 civiles muertos.

Además de los ataques, el nivel de gasto militar y producción de drones también ha aumentado. Sobre todo, desde la llegada del presidente Donald Trump al poder. Durante los últimos meses, Rusia ha invertido mucha más munición: el doble que la que usaban con Joe Biden en la Casa Blanca.

Este mismo sábado, el republicano anunciaba que el próximo viernes mantendrá un encuentro con su homólogo ruso en Alaska en el que la guerra será uno de sus principales temas de conversación.