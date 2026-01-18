El invierno más duro en Ucrania, con hasta 27 grados bajo cero y la mayoría de la población de Kyiv sin luz ni calefacción

Los detalles La imagen que mejor define el frío extremo es la de las ventanas completamente cubiertas de hielo en viviendas que empiezan a congelarse por dentro.

Rusia vuelve a atacar la infraestructura energética ucraniana. Casi el 70% de la capital está sin luz y sin calefacción, con temperaturas gélidas que llegan hasta los 27 grados bajo cero. Está siendo el invierno más duro desde el inicio de la invasión.

La imagen que mejor define el frío extremo que viven los ucranianos es la de las ventanas completamente cubiertas de hielo en viviendas que empiezan a congelarse por dentro.

Las temperaturas gélidas y los ataques selectivos contra la red de energía han transformado el invierno en un arma táctica. ''Vivimos en un edificio alto, así que no hay electricidad, y si no hay electricidad, las estufas no funcionan, y tampoco hay calefacción", expresa una mujer.

Los equipos de reparación trabajan a contrarreloj, aunque hasta el propio Zelenski ha admitido que es imposible mantener los servicios mínimos funcionando. "Literalmente, decenas de miles de personas trabajan ahora en equipos de reparación de servicios municipales y empresas energéticas", manifestó el líder ucraniano.

Para combatir estas temperaturas, las principales ciudades están creando carpas con generadores para que los vecinos puedan protegerse del frío unas horas y comer un plato de comida caliente. "Entendemos que hay una guerra y que tenemos que aguantar, tenemos que sobrevivir", señala una ciudadana.

Hasta los más pequeños ya saben qué hay que hacer en esta situación: "A veces me pongo un jersey, a veces me pongo dos jerséis abrigados y, cuando todavía hace frío, me pongo un abrigo", cuenta una niña.

Y, mientras, la guerra no se detiene. Esta noche, Rusia ha atacado varias ciudades dejando dos muertos y decenas de heridos

