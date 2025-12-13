La historia de Roman, el niño ucraniano que ha estremecido al Parlamento Europeo: "Estaba con mi madre y cayeron tres misiles"

El contexto Roman, de solo 11 años, estaba en una clínica en Ucrania el 14 de julio de 2022 cuando Rusia lanzó un ataque que le costó la vida a su madre mientras que a él le hirió de gravedad.

Roman, un niño ucraniano de 11 años, sobrevivió a un ataque ruso el 14 de julio de 2022, y 1.248 días después, compartió su historia en el Parlamento Europeo. En Estrasburgo, relató el horror vivido cuando tres misiles impactaron en una clínica en Vinnytsa, donde estaba con su madre, a quien vio por última vez. Roman sufrió quemaduras graves y lesiones, requiriendo un año de recuperación en Alemania y 31 operaciones. A pesar de las adversidades, ha retomado su pasión por el baile, el canto y el acordeón. Su valentía inspiró un documental sobre su vida, mientras sigue luchando por sus sueños en una Ucrania asediada.

Desde que Roman fuera rescatado después de un ataque ruso el 14 de julio de 2022 hasta su aparición este viernes en el Parlamento Europeo han pasado 1.248 días.

Toda una travesía de tres años que el joven niño ucraniano, de solo 11 años, que ha contado en Estrasburgo (Francia) para poner voz a los horrores que se están viviendo en Ucrania: "Estaba con mi madre en la clínica de Vinnytsa y cayeron tres misiles".

Unas palabras tan duras, las de la última vez que vio a su madre, que hacían saltar las lágrimas y dejaban en silencio a la traductora que estaba relatando su historia. "Fue la última vez que vi a mi madre y le pude decir adiós", afirma. Porque la de Roman es una historia de superación después del bombardeo que sufrió.

Tuvo quemaduras muy graves en la mitad de su cuerpo, una lesión craneal y otra en el hombro. Tras ello, un año entero de recuperación en Alemania y 31 operaciones encima que no se quedarán ahí: "Me van a operar la mano. Estoy de acuerdo y sé que será lo mejor para mí".

Ahora bien, Roman ha vuelto hacer una de sus pasiones, el baile. Además de bailar, canta y toca el acordeón. Su valentía ha inspirado a un productor ucraniano a hacer un documental de su vida.

Mientras tanto, Roman sigue luchando por sus sueños en un país atacado casi cada día por Rusia, quien este sábado ha vuelto ha lanzar más 400 drones contra territorio ucraniano.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.