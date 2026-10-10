Trump vuelve a la carga por el Nobel de la Paz: acusa de "corrupto" al comité y tilda de "desacreditado" el premio por no dárselo

¿Qué ha dicho? El presidente estadounidense ha asegurado que la premiada, la jueza sudafricana Navi Pillay, es "una persona liberal que trabaja en Naciones Unidas y de la que nadie ha oído hablar jamás".

Donald Trump ha mostrado su descontento tras no recibir el Premio Nobel de la Paz, que fue otorgado a la jueza sudafricana Navi Pillay. Trump criticó al comité del Nobel, calificándolo de "corrupto", y argumentó que su labor en la resolución de conflictos internacionales lo hacía más merecedor del galardón. Afirmó haber resuelto ocho guerras y estar cerca de resolver otras dos, como las de Irán y Rusia/Ucrania. Además, mencionó haber salvado vidas y detenido conflictos, como el de Israel y Hamás. Trump también cuestionó la relevancia de Pillay, sugiriendo que nadie la conocía y acusándola de odiar a Israel. En su queja, destacó que su gestión fue clave para liberar rehenes israelíes y frenar las capacidades bélicas de Irán. Concluyó que la decisión del comité desacredita al Premio Nobel de la Paz.

Donald Trump se ha vuelto a quedar sin Nobel de la Paz. El comité del galardón ha galardonado a la jueza sudafricana Navanethem "Navi" Pillay, una decisión que ha generado el rechazo a un presidente estadounidense ha llamado "corrupto" a dicho comité.

Pillay, exjueza y cocreadora de la Corte Penal Internacional (CPI), ha formado parte de la comisión independiente de Naciones Unidas sobre Israel y los territorios palestinos ocupados y que concluyó que Israel había cometido genocidio en Gaza.

No obstante, su labor no parece haber sido suficiente para un Trump que considera que ha hecho más méritos para obtener el premio. Por ello, desde un mitin en Syracuse, ha llamado "corrupto" al comité del premio: "Hoy le dieron el Premio Nobel de la Paz a una persona de la que nunca había oído hablar",

Tras ello, el republicano ha acudido a su cuenta de Truth Social para proseguir con su queja: "Esta es la mujer que recibió el Premio Nobel de la Paz por encima de los grandes Estados Unidos de América, cuyo representante —yo— resolvió ocho guerras, entre muchas otras cosas. ¡No sé nada sobre esta mujer, y nadie más tampoco! De hecho, que yo sepa, nadie había oído hablar de ella, salvo por el hecho de que, obviamente, odia a Israel".

"No sé qué ha hecho esa mujer. Yo resolví ocho guerras —con cartas enviadas al Comité Nobel Noruego por parte de los presidentes y primeros ministros de los países a los que ayudé— y estoy a punto de resolver, o ganar, otras dos: la de Irán y la de Rusia/Ucrania. Ambas avanzan a una velocidad vertiginosa, pero dejémoslas de lado; hablemos de las ocho que ya he resuelto, cualquiera de las cuales —en particular la de Pakistán e India— habría sido más que suficiente para ganar el Premio Nobel. En realidad, debería haber ganado ocho premios Nobel de la Paz, no solo uno", ha añadido.

Tras ello, Trump ha empezado a enumerar los conflictos que se jacta de haber parado, entre ellos el de Israel y Hamás a pesar de que sigue habiendo bombardeos diarios, y ha recordado que la Premio Nobel de la Paz 2024, María Corina Machado, le hizo entrega de su propio galardón: "He salvado más vidas que nadie en la historia y, como afirmó ante los medios de comunicación María Corina Machado, una persona verdaderamente admirable, cuando me entregó su Premio Nobel del año pasado: 'Donald Trump ha puesto fin a muchas guerras y se merece el Premio Nobel de la Paz más que cualquier otra persona que lo haya recibido jamás'. Teniendo en cuenta mi historial de paz, un historial que nadie más ha logrado jamás, ¡estoy de acuerdo!", ha declarado.

En el mismo mensaje, el mandatario estadounidense ha atribuido a su gestión la liberación de todos los rehenes israelíes tras colaborar con Hamás, la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro y el freno a las capacidades bélicas y nucleares de Irán: "A pesar de todo esto, hoy se ha concedido el Premio Nobel a una persona liberal que trabaja en Naciones Unidas y de la que nadie ha oído hablar jamás".

"En todos los conflictos que resolví, nunca hablé con las Naciones Unidas; no fueron de ninguna ayuda", ha apostillado. Además, ha asegurado que esta decisión es una "mancha imborrable para Noruega, una que jamás se olvidará"

"El Premio Nobel de la 'Paz' ha quedado desacreditado para siempre por un puñado de ideólogos radicales que son antidemocráticos y enemigos de la civilización!", ha concluido.

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