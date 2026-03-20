Trump tacha de "cobardes" a los líderes de la OTAN por no querer ayudar a abrir el estrecho de Ormuz

¿Qué ha dicho? Trump critica que no hayan querido unirse "a la lucha para detener a un Irán con armas nucleares", pese a que varios miembros de su Gobierno han señalado que no suponía ninguna amenaza.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado a sus aliados en la OTAN por no apoyar la ofensiva contra Irán, calificándolos de "cobardes" y describiendo a la Alianza como un "tigre de papel" sin la presencia de Washington. Trump ha subrayado que la reapertura del estrecho de Ormuz, clave para el comercio de petróleo, sería fácil con poco riesgo, pero sus aliados no quieren involucrarse. Aunque defiende la guerra en Irán para detener la producción de armas nucleares, figuras como Joseph Kent y Tulsi Gabbard han cuestionado esta amenaza. Irán ha atacado buques en Ormuz en respuesta a la ofensiva.

Donald Trump ha vuelto a cargar contra sus aliados en la OTAN por su negativa a apoyar a Estados Unidos en su ofensiva contra Irán, incluida la posibilidad de ayuda para mantener la navegación en el estrecho de Ormuz, afirmando que estos países son "cobardes" y que la Alianza "es un tigre de papel" sin la presencia de Washington.

"Sin Estados Unidos, la OTAN es un tigre de papel. No quisieron unirse a la lucha para detener a un Irán con armas nucleares", ha criticado a través de un mensaje en sus redes sociales. Ahora que esa batalla está ganada militarmente, con muy poco peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar, pero no quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz", ha agregado.

Así, ha señalado que la reapertura de Ormuz sería "una simple maniobra militar" ante "la única razón de los altos precios del petróleo". "Es muy fácil para ellos hacerlo, con poco riesgo. ¡Cobardes, lo recordaremos!", ha zanjado el inquilino de la Casa Blanca, que ha redoblado en los últimos días sus críticas contra sus aliados en la OTAN por su postura ante la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

El propio Trump aseguró el jueves que su país no depende del comercio que pasa por el estrecho de Ormuz, por lo que lo defiende "para todos los demás", en una nueva llamada a la OTAN para que de un paso al frente respecto a un eventual despliegue naval que garantice el tránsito por este paso estratégico.

Con sus nuevas declaraciones, el presidente de EEUU sigue defendiendo la guerra en Irán argumentando que el objetivo es detener la producción de armas nucleares, pese a que desde su propio Gobierno ya hay voces que comienzan a desmentirle.

El primero en hacerlo fue el ahora exdirector del Centro Nacional de Contraterrorismo, Joseph Kent, que dimitió alegando que Irán no "representaba ninguna amenaza inminente". Tras él, la directora de Inteligencia de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, reforzó esta idea citando extractos del informe de Inteligencia en el que se afirma que el programa de enriquecimiento de uranio iraní quedó "destrozado" tras los ataques de junio y que la República Islámica "no trató de reconstruirlo".

La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado durante los últimos días ataques contra buques en el estrecho de Ormuz, en el marco de su respuesta a la citada ofensiva contra el país asiático, que ha atacado además territorio israelí e intereses estadounidenses en Oriente Próximo, incluidas bases militares.

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