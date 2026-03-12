Acabar con el régimen o destruir sus armas nucleares: los objetivos incumplidos de Donald Trump en Irán pese a dar por "ganada" la guerra

Entre líneas El presidente estadounidense ha cambiado su discurso multitud de veces para justificar los ataques contra Irán, pero no ha cumplido ninguno de sus propósitos.

Donald Trump ha declarado que la guerra contra Irán ha terminado, afirmando que Estados Unidos ha cumplido sus objetivos, aunque la realidad es diferente. Inicialmente, Trump pretendía derrocar al régimen iraní, pero a pesar de la muerte del líder supremo Ali Jamenei, la inteligencia estadounidense asegura que el liderazgo iraní sigue intacto. Además, Trump busca eliminar la capacidad nuclear de Irán, pero el Organismo Internacional de Energía Atómica se ha retirado del terreno, indicando que los bombardeos no garantizan la destrucción del armamento. Trump también ha manifestado su apoyo a la libertad del pueblo iraní, pero la represión continúa. La Casa Blanca ha cambiado su discurso, mencionando apoyo a la población kurda, aunque estos han rechazado una alianza con Estados Unidos. Finalmente, Trump ha asegurado que busca mantener el flujo de energía a través del estrecho de Ormuz, pese a que el precio del petróleo sigue siendo elevado.

Aunque por ahora no da una fecha de fin a los ataques contra Irán, Donald Trump ya da por terminada la guerra ya que, según él, EEUU ha cumplido con todos sus objetivos. Sin embargo, no solo está lejos de eso, sino que ha ido pivotando de propósito y cambiando de discurso en función del avance del conflicto. Eso sí, él siempre mantiene una misma retórica: afirmar que todo va bien, pase lo que pase.

El primer objetivo que anunció fue el de acabar con el régimen iraní. "Hemos derrocado al liderazgo dos y quizás tres veces", ha afirmado el republicano en varias ocasiones, tras la muerte del líder supremo Ali Jamenei. No obstante, la Inteligencia estadounidense ha indicado que, pese a la eliminación de Jamenei, el liderazgo de Irán permanece intacto y sin riesgo de colapso.

Ante esto, Trump ha dicho que también busca acabar con su capacidad nuclear ya que, "no se les puede permitir tener un arma nuclear". De nuevo le contradicen, ya que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el que verifica el cumplimiento de los acuerdos nucleares, se ha retirado del terreno debido a la guerra y afirma que los bombardeos aéreos no garantizan la destrucción del posible armamento.

El presidente estadounidense también ha enarbolado la bandera de la libertad para la población iraní, asegurando que quiere luchar contra la fuerte represión del régimen. Incluso ha animado a los iraníes a que "sigan protestando" y "tomen el control de sus instituciones".

Además de la muerte de miles de civiles a causa de los ataques de EEUU e Israel, la población está confinada y busca protegerse de los bombardeos. Desde el inicio de la ofensiva el 28 de febrero solo ha trascendido a los medios un único levantamiento. Además, dado que el régimen sigue vigente, la represión contra los manifestantes que salen a las calles sigue siendo elevada.

La Casa Blanca ha virado su discurso hasta el punto de hablar de un apoyo a la población kurda del país y su portavoz, Karoline Leavitt, declaró que Trump "ha mantenido numerosas llamadas con socios, aliados y líderes de la región". En esta ocasión, los propios kurdos, conocedores del trato estadounidense en el pasado, han descartado por el momento aliarse con EEUU.

Finalmente está el estrecho de Ormuz. Donald Trump ha asegurado que "nos centramos en mantener el flujo de energía y petróleo al mundo", pero la realidad es que el precio del barril de Brent ha tocado de nuevo en la madrugada de este jueves los 100 dólares.

