Una guerra, dos estrategias: EEUU e Israel demuestran cada vez más que tiene objetivos diferentes en el conflicto de Irán

Los detalles La invasión terrestre, la duración de la guerra y los objetivos a bombardear son los aspectos clave en los que no parecen ponerse de acuerdo Trump y Netanyahu, aunque el segundo diga que el estadounidense lidera las operaciones.

En las últimas horas, se han evidenciado serias diferencias entre Estados Unidos e Israel respecto a sus objetivos en la guerra actual, lo cual es preocupante. Aunque el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asegura que el presidente de EEUU, Donald Trump, lidera las operaciones, hay discrepancias notables. Trump enfatiza que son aliados pero independientes, lo que ha generado distanciamiento en aspectos clave como la invasión terrestre. Mientras Trump descarta esta opción, Netanyahu la considera necesaria. Además, ambos países difieren en la duración del conflicto y en los objetivos a bombardear, como el ataque al yacimiento de gas South Pars, que no agradó a Estados Unidos. Aunque públicamente se afirma que Trump lidera, Israel ha demostrado actuar de forma independiente.

Si algo ha quedado claro en las últimas horas es que entre Estados Unidos e Israel empieza a haber serias diferencias. Tienen objetivos diferentes en esta guerra y eso es peligroso. Aunque el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, diga que el presidente de EEUU, Donald Trump, lidera las operaciones, hay grietas.

Ya lo ha dicho Trump, son aliados pero independientes: "Somos independientes pero nos llevamos bien". Aunque esa independencia los está distanciando cada vez más en aspectos clave, como la invasión terrestre. Trump ahora cambia de opinión y la descarta, mientras que para Netanyahu es necesaria.

"Se pueden hacer muchas cosas desde el aire, y lo estamos haciendo, pero también tiene que haber un componente terrestre", aseguró el primer ministro israelí este jueves en su segunda comparecencia desde el inicio de la guerra. El estadounidense, por su parte, aseguraba ese mismo día que no desplegará tropas: "No, no voy a desplegar tropas en ningún sitio. Si lo hiciera, desde luego no se lo diría".

Tampoco parecen coincidir en el tiempo que va a durar el conflicto. Estados Unidos insiste en que el fin está cerca, pero Israel no se conforma con todo el daño causado hasta ahora. Quiere más. "No sucederá de la noche a la mañana, no será fácil", declaraba Netanyahu. Pero para Trump la guerra "pronto terminará". "Hemos aniquilado prácticamente todo lo que se podía aniquilar, incluyendo a sus líderes", afirmaba.

Por no ponerse de acuerdo, no lo hacen ni con los objetivos a bombardear. El ataque a South Pars, el mayor yacimiento de gas del mundo, no ha gustado nada a Estados Unidos. Eso sí, de cara a la galería prevalece una idea: aquí el que manda es Trump. "Israel actuó por su cuenta contra la planta de gas Asaluyeh", aseguraba Netanyahu este jueves.

"Se lo dije: 'No hagas eso'. Y él no lo hará", decía mientras Trump. Y el israelí lo confirmó anunciando que, tras la advertencia del mandatario estadounidense, obedecerá. El daños, sin embargo, ya está hecho e Israel ha demostrado —otra vez— que en esta guerra también va por libre.

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