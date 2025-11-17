Trump sorprende y pide a los republicanos que voten a favor de publicar los archivos de Epstein

¿Qué ha dicho? "No tenemos nada que ocultar", defiende Donald Trump, que pide "dejar atrás esta farsa demócrata perpetrada por lunáticos de la izquierda radical" que considera que son los papeles de Epstein.

Donald Trump ha instado a los republicanos del Congreso a votar a favor de la publicación de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein, argumentando que no tiene "nada que ocultar". En su cuenta de Truth Social, Trump calificó las acusaciones de una "farsa demócrata" y pidió a sus compañeros que se centren en desmentirlas. Esta declaración sigue a la afirmación del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, sobre la importancia de publicar los documentos del Departamento de Justicia para aclarar las acusaciones contra Trump. Anteriormente, Trump había comentado que Epstein fabricaba "memos" sobre él.

Donald Trump pide a los republicanos del Congreso votar a favor de la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein. El presidente de Estados Unidos defiende que no tiene "nada que ocultar" y pide a sus compañeros "dejar atrás esta farsa demócrata perpetrada por lunáticos de la izquierda radical para desviar la atención".

La publicación de Trump en su cuenta Truth Social se produjo después de que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, afirmara que creía que una votación sobre la publicación de los documentos del Departamento de Justicia en el caso Epstein ayudaría a desmentir las acusaciones de que Trump tuviera alguna conexión con los abusos y el tráfico de menores cometidos por Epstein.

Horas antes de esta publicación, Trump comentó a la prensa a bordo del Air Force One que Epstein se "inventaba 'memos'" sobre él. El financiero, que fue amigo de Trump durante muchos años, aseguraba que Trump "sabía de las chicas" en uno de los 20.000 documentos que han sido publicados. El presidente de Estados Unidos ordenó al Departamento de Justicia investigar los vínculos de demócratas con Epstein.

Muchos de los partidarios más leales de Trump creen que el gobierno está ocultando documentos confidenciales sobre Epstein, un delincuente sexual convicto que se suicidó en la cárcel en 2019, que revelarían los vínculos del fallecido financiero con poderosas figuras públicas.

El viernes por la noche, Trump retiró su apoyo a la representante Marjorie Taylor Greene de Georgia, una de sus más firmes defensoras en el Congreso, tras sus críticas a los republicanos en ciertos temas, incluyendo el manejo de los archivos de Epstein.

