Caso Epstein: crean un buscador navegable de 20.000 archivos del caso que salpica a Trump, Clinton o el príncipe Andrés

El contexto Un comité de la Cámara de Representantes ha publicado esta semana 20.000 documentos de Jeffrey Epstein. 'Courier' los ha organizado en una base de datos navegable en la que se pueden buscar directamente nombres propios que aparecen en esos archivos.

El Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes de EE.UU. ha publicado 20.000 documentos relacionados con Jeffrey Epstein, incluyendo correos electrónicos que sugieren vínculos con Donald Trump. Estos correos, datados entre 2011 y 2019, insinúan que Trump conocía los abusos de Epstein y que pasó tiempo con una de las víctimas. La plataforma 'Courier' ha creado una base de datos para facilitar el acceso a esta información. Aunque el comité ya publicó documentos en septiembre, Trump ha minimizado su relación con Epstein, negando ser el autor de un dibujo lascivo relacionado con el magnate.

El Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos reveló esta misma semana unos 20.000 documentos del patrimonio de Jeffrey Epstein que incluyen miles de emails del magnate y delincuente sexual, hallado muerto en prisión en 2019.

Para hacer más accesible esta ingente cantidad de información, 'Courier' ha recopilado todos estos documentos en una base de datos navegable. En esa herramienta, a la que puede accederse aquí, se pueden buscar directamente nombres propios y otras referencias para localizar archivos concretos.

Se trata, no obstante, de una pequeña parte de toda la documentación que obra en poder del Departamento de Justicia del país norteamericano en el marco de la investigación de las actividades de Epstein, según apunta el citado medio.

Los vínculos con Trump

El Congreso estadounidense publicó el miércoles nuevos documentos ligados al caso que incluyen correos electrónicos en los que el pederasta insinuaba que el actual presidente de EEUU, Donald Trump, sabía de sus abusos y que habría pasado "horas" con una de las víctimas.

Esos correos en los que se menciona a Trump, correspondientes a 2011, 2015 y 2019, según detalla la agencia Efe, forman parte de esos más de 20.000 archivos de de Epstein obtenidos por el Comité de Supervisión de la Cámara Baja dentro de su investigación sobre el fallecido magnate, acusado de trata de menores para explotación sexual, y su cómplice Ghislaine Maxwell, actualmente en prisión.

El mismo comité ya había publicado en septiembre más de 200 folios de un álbum con felicitaciones por el 50 cumpleaños del magnate, entre ellos un supuesto dibujo lascivo hecho por Trumpque probaría su afinidad con él, una relación a la que el presidente -que niega ser el autor de ese garabato de una mujer desnuda- siempre ha quitado peso, asegurando que se habían distanciado mucho antes de que se conocieran los crímenes de Epstein.

Sin embargo, cada día que pasa conocemos más detalles sobre la estrecha relación entre el presidente y el pederasta, que no se cortaba a la hora de hablar de Trump. En 2017 le describía así: "He conocido gente muy mala. Ninguna tan mala como Trump. No tiene una célula decente en su cuerpo".

La foto del expríncipe Andrés

Por otra parte, los nuevos correos de Epstein conocidos esta semana confirman que la famosa fotografía en la que el expríncipe Andrés aparece agarrando de la cintura a la Virginia Giuffre, que entonces era menor de edad, es real, contrariamente a lo que él siempre ha sostenido. El millonario estadounidense escribió en uno de esos emails: "Sí, ella estaba en mi avión, y sí, tiene esa fotografía tomada con Andrés, como tantos de mis empleados tienen".

Giuffre, que fue encontrada sin vida hace unos meses, recordaba en su autobiografía póstuma que fue ella la que pidió que alguien tomara esa foto con la cámara desechable que traía: en ella aparece agarrada por la cintura por Andrés mientras ambos miran a la cámara y al fondo aparece Maxwell, en cuyo apartamento de Manhattan se tomó la foto.

En 2019, Andrés aseguró en una entrevista que no recordaba aquella fotografía y sugirió que pudo haber sido falsificada. En un correo que él mismo escribió a Epstein, le decía: "Por favor, asegúrate de que cada declaración o documento legal deja claro que NO estoy involucrado y que no sabía NADA de estas acusaciones. Ya no puedo aguantar más". En octubre, el rey Carlos III despojó a Andrés del título de príncipe, el último que le quedaba.