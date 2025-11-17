Cuándo es la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile

Una papeleta de votación para la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Chile

En la primera vuelta de los comicios chilenos los candidatos comunista y ultraderechista Jeannette Jara y José Antonio Kast han ganado de manera ajustada. Ahora, se medirán en una segunda vuelta.

A diferencia de cómo funcionan en España, las elecciones presidenciales en Chile tendrán segunda vuelta. La primera vuelta ha tenido lugar el domingo 16 de noviembre, con la candidata comunista Jeannette Jara a tres puntos por delante del segundo más votado, el ultraderechista José Antonio Kast Rist en un contexto tremendamente polarizado.

De los ocho candidatos, Janenette y Kast son los únicos que han superado los tres millones de papeletas a su favor, aunque el candidato Franco Parisi, líder del Partido de la Gente, ha quedado en tercera posición gracias a más de 2,5 millones de votos. Los resultados de esta primera vuelta de las elecciones chilenas, actualizados a las 3:30h de la mañana, muestran la siguiente distribución de votos:

Jeannette Jara : 3.476.615 (26,85%)

: 3.476.615 (26,85%) José Antonio Kast Rist : 3.097.717 (23,92%)

: 3.097.717 (23,92%) Franco Parisi Fernández: 2.552.649 (19,71%)

Johannes Kaiser Barents-von Hohenhagen: 1.804.773 (13,94%)

Evelyn Matthei Fornet: 1.613.797 (12,46%)

El resto de candidatos no han alcanzado el 2% de los votos, siendo el candidato por el Partido Comunista Chileno (Acción Proletaria) Eduardo Antonio Artés Brichetti el que ha obtenido menos votos, algo más de 86.000, lo que supone el 0,66%.

Ahora, Jara y Kast se tendrán que medir en una segunda vuelta electoral (balotaje), que tendrá lugar el domingo 14 de diciembre. En esta parte del proceso, se decidirá únicamente entre los dos candidatos que más votos han obtenido en la primera vuelta. Además de en Chile, también se recurre a la segunda vuelta de las elecciones en países latinoamericanos como Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú o Uruguay, mientras que en Europa es un sistema vigente en países como Austria, Francia o Portugal.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.