Trump sigue su cruzada contra el crimen y decreta el uso de la "fuerza total" en Portland

Agentes de ICE hacen guardia a las puertas de un centro de detención de ICE en Portland.

¿Qué ha pasado? El presidente de Estados Unidos ha enviado fuerzas militares en el marco de su campaña para recuperar la seguridad en las principales ciudades estadounidenses. La Guardia Nacional ya había sido desplegada en Los Ángeles, Washington D.C., Chicago o Memphis.

Donald Trump ha intensificado su postura de combatir el crimen en Estados Unidos, ordenando el uso "de la fuerza total" en Portland. Esta decisión sigue a su amenaza de intervenir directamente en la ciudad, la cual describe como "en guerra". Trump ha enviado previamente a la Guardia Nacional a ciudades como Los Ángeles y Washington D.C., pero esta es la primera vez en su segundo mandato que autoriza una intervención tan contundente. El presidente denuncia que instalaciones del ICE están siendo "asediadas" por "antifas y terroristas domésticos". La ciudad, gobernada por el demócrata Keith Wilson, ha sido escenario de protestas que Trump califica de "anarquía". La Ley Posse Comitatus de 1878 limita el uso de fuerzas militares en funciones de seguridad interna, pero Trump ha empleado a la Guardia Nacional como apoyo.

Donald Trump sigue en su máxima de alzarse como el principal héroe estadounidense contra el crimen. Ahora ha sido el turno de Portland (Oregón), donde el presidente republicano ha decretado que se haga uso "de la fuerza total" después de que amenazara con acudir a la urbe y "sacar el látigo" por lo que él considera un "una guerra". Hasta ahora Trump ha enviado a la Guardia Nacional a Los Ángeles, Washington D.C., Chicago o Memphis.

"A petición del secretario de la secretaria de Seguridad Interior, Kirti Noem, he ordenado al secretario de Guerra, Pete Hegseth, que proporcione todos los militares que sean necesarios para proteger a una Portland en guerra", ha afirmado Trump en un mensaje en su cuenta en la red social Truth Social. Sería la primera vez desde que comenzó su segundo mandato que autoriza el uso de a fuerza total, ya que hasta ahora había ordenado intervenciones, pero no había sido tan drástico.

El presidente republicano ha denunciado así que hay instalaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) "asediadas" por "antifas y otros terroristas domésticos".

Situación de "anarquía"

Ya el viernes Trump advirtió de la situación de "anarquía" en Portland por la presencia de "locos" que intentan quemar edificios, incluidas sedes de organismos federales en referencia a las protestas contra la sede del ICE en Portland Sur. Criticó a los "agitadores profesionales y anarquistas" y advirtió de que recurriría al "látigo" para "devolver estas ciudades a su ser". "Es un ejemplo pequeño, pero es el más violento. Es cada noche y llevan años haciéndolo", se lamentó.

La ciudad está gobernada por el alcalde Keith Wilson, del Partido Demócrata, formación que es objetivo habitual de las críticas de Trump.

Una ley federal de 1878, la Ley Posse Comitatus, prohíbe salvo excepciones muy concretas que un presidente autorice el uso de fuerzas militares para como fuerzas de seguridad internas dentro del país. Hasta ahora se había empleado a la Guardia Nacional, que cuenta con equipo y medios militares, pero que actúa generalmente como reserva y apoyo de las unidades militares convencionales.

Trump ha hecho de la delincuencia un tema central de su administración, a pesar de que las tasas de delitos violentos han disminuido en muchas ciudades estadounidenses. Su represión contra municipios gobernados por demócratas, como Los Ángeles y Washington, ha generado inquietudes legales y provocado protestas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.