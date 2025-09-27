'San Pedro Sánchez': la 'divina' petición de una diputada del PSOE de Granada que pide "hacer santo" al presidente

Los detalles Tras pedir Ángel Víctor Torres el Nobel de la paz para el presidente, ahora la diputada Paqui Santaella cree que algún día habrá un 'San Pedro Sánchez'.

Paqui Santaella, diputada del PSOE, ha generado revuelo al sugerir la santificación de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en defensa ante las críticas. Su comentario no pasó desapercibido en redes sociales, donde cuentas paródicas como 'Dios Tuitero' respondieron con humor. Este tipo de exaltaciones hacia líderes políticos no es nuevo. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, también propuso a Sánchez para el Premio Nobel de la Paz. Este fenómeno no es exclusivo del PSOE; ejemplos similares se han visto en otros partidos, como la polémica imagen de Isabel Díaz Ayuso como virgen durante la pandemia. La política sigue mostrando exaltaciones desmedidas hacia sus líderes, a menudo tomados con humor.

San Pedro Sánchez. Ese es el deseo, esa ha sido la petición, de Paqui Santaella. De una diputada del PSOE. De alguien que para defender de los ataques al presidente del Gobierno afirmó que "algún día le haremos santo". Una propuesta de santificación para él que, como no podía ser de otra manera, no ha pasado desapercibido.

Porque las redes han estado más que pendientes de ese comentario. Todo tipo de cuentas, las de parodia incluidas, como la de 'Dios Tuitero', que tiró de humor ante la petición de la socialista: "Lo miro y te digo, Paqui".

Ha sido un ejemplo, otro ejemplo más, de piropos y exaltaciones de 'amor' que se han podido ir de las manos. Sin ir más lejos, Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y de Memoria Democrática, ha pedido para Sánchez el Premio Nobel de la Paz.

Esto es algo de lo que no se libra ningún partido. Porque la portada de Isabel Díaz Ayuso simulando la imagen de una virgen en plena pandemia sigue presente a día de hoy tras generar en su día una gran polémica. Porque Esperanza Aguirre dijo que la llegada de Feijóo parecía cosa de la providencia o que la coincidencia de mandato entre Zapatero y Obama fue, según Leire Pajín, "un acontecimiento histórico en el planeta".

Así es la política. Así son ellos y ellas, a quienes en no pocas ocasiones les mueve un furor desmedido hacia sus líderes y realizan grandes enaltecimientos de amor, pasión y cariño hacia ellos. Algo que deben tomarse con algo de humor.

