Santificación presidencial

'San Pedro Sánchez': la 'divina' petición de una diputada del PSOE de Granada que pide "hacer santo" al presidente

Los detalles Tras pedir Ángel Víctor Torres el Nobel de la paz para el presidente, ahora la diputada Paqui Santaella cree que algún día habrá un 'San Pedro Sánchez'.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno
San Pedro Sánchez. Ese es el deseo, esa ha sido la petición, de Paqui Santaella. De una diputada del PSOE. De alguien que para defender de los ataques al presidente del Gobierno afirmó que "algún día le haremos santo". Una propuesta de santificación para él que, como no podía ser de otra manera, no ha pasado desapercibido.

Porque las redes han estado más que pendientes de ese comentario. Todo tipo de cuentas, las de parodia incluidas, como la de 'Dios Tuitero', que tiró de humor ante la petición de la socialista: "Lo miro y te digo, Paqui".

Ha sido un ejemplo, otro ejemplo más, de piropos y exaltaciones de 'amor' que se han podido ir de las manos. Sin ir más lejos, Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y de Memoria Democrática, ha pedido para Sánchez el Premio Nobel de la Paz.

Esto es algo de lo que no se libra ningún partido. Porque la portada de Isabel Díaz Ayuso simulando la imagen de una virgen en plena pandemia sigue presente a día de hoy tras generar en su día una gran polémica. Porque Esperanza Aguirre dijo que la llegada de Feijóo parecía cosa de la providencia o que la coincidencia de mandato entre Zapatero y Obama fue, según Leire Pajín, "un acontecimiento histórico en el planeta".

Así es la política. Así son ellos y ellas, a quienes en no pocas ocasiones les mueve un furor desmedido hacia sus líderes y realizan grandes enaltecimientos de amor, pasión y cariño hacia ellos. Algo que deben tomarse con algo de humor.

